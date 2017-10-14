MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 14 أكتوبر 2017 05:28 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بن دغر : الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف وحفظ الأرواح
أخبار وتقارير

بن دغر : الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والمقبول على نطاق وطني وإقليمي ودولي واسع لوقف العنف وحفظ الأرواح

السبت 14 أكتوبر 2017 04:41 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر  " أن  راية ثورتي   ١٤  أكتوبر  و سبتمبر ستبقى  شامخة على مدى التاريخ ولن يهزم الأعداء هذه الثورة  وسنحافظ على مايو العظيم بنظام جديد نحن نصنعه بأيدينا، وبتوافقنا، وبمشاركة واسعة من الذين ينظرون للمستقبل بتفاؤل ويرون اليمن بحجم الأوطان الكبرى ويرونه منبع العروبة والإيمان .

 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم بالعاصمة عدن بمناسبة الذكرى ال٥٤ لثورة ١٤ اكتوبر وبمشاركة رمزية من كل الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن العمري ونائب وزير الداخلية اللواء ناصر لخشع وعدد من رجال الدولة والقيادات العسكرية والأمنية .

 

واضاف بن دغر  نعم انتصرت الثورة  وستبقى ولن يتمكنوا منها، ولا من نظامها الجمهوري، لن تحكم الإمامة مرةً أخرى اليمن الجديد، لا بثوب الحوثي أو حميد الدين، الزمن تغير واليمني استعاد وعيه، وتحرر من الأكاذيب والخرافات التي عُلقت بالدين".

 

وأشار  الدكتور بن دغر في كملته " إن دماء لبوزة، وعبود، ومدرم، وفتاح، وعنتر، ومصلح، وشائع، وسعيد صالح، وصالح منصر، وتضحيات زعماء الثورة قحطان الشعبي، وفيصل عبداللطيف الشعبي، وسالم ربيع علي، وعبدالفتاح إسماعيل، ومحمد علي هيثم، ومحمد صالح مطيع، وعبدالله الخامري، وعبدالله باذيب، وعبدالعزيز عبدالولي، ومحمد أحمد سلمان، وعلي السلامي، وفيصل بن شملان، وجار الله عمر، وسلطان أحمد عمر وغيرهم ممن يواصلون مسيرة النضال والثورة، فقد عاشوا جميعاً لوطن حر، وطن موحد، وطن يرفع عالياً راية الإسلام والعروبة، وطن يؤمن بقيم العدالة والمساواة والأخوة الصادقة، تلك هي مبادئ هؤلاء جميعاً عاشوا لها، وناضلوا من أجلها، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلن نبدل نحن، ولن نخذلهم، ولن نحيد عن أهدافهم ومبادئهم قيد أنملة".

 

ونقل للجميع تهاني وتبريكات القائد العظيم والرمز المناضل المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازاً بمواقفهم الوطنية.

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان ثورة أكتوبر انتصرت بقيادة الجبهة القومية لأنها ثورة الشعب، انتصرت ثورة أكتوبر لأنها ثورة الحق ضد الظلم، انتصرت أكتوبر لأنها ثورة الحرية ضد الاستعمار والعبودية، انتصرت وحققت أهدافها، وكان الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر ،يوم الحرية، يوم احتفى ثوار هذه الجبهات كلها في كريتر والمعلا والتواهي وكل مدن اليمن، وعمت الفرحة صنعاء، وعمران، وصعدة، وتعز، وكل مناطق تهامة والجند، بيوم النصر الآخر يوم الثلاثين من نوفمبر، وأعلنت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، الديمقراطية الشعبية فيما بعد.

 

*من نبيل الجنيد - تصوير/ زكي اليوسفي


المزيد في أخبار وتقارير
كلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
 بسم الله الرحمن الرحيم كلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة. يا جماهير شعب الجنوب في الداخل والخارج، أيها
البيان السياسي الصادر عن الفعالية الجماهيرية بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
بسم الله الرحمن الرحيميا ابناء شعب الجنوب الاحرارفي المدن والبوادي والهضاب والسهوليا أبطال المقاومة الجنوبية الباسلة في الجبهات والثغور والساحاتتحل علينا اليوم
الرئيس هادي يجري اتصالات هاتفية برئيس الوزراء وعدد من القادة العسكريين
اجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، هنأه فيها ومن خلاله الى كافة اعضاء




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الزبيدي : دول كبرى ابلغتنا انها تعترف بنا ممثلون للجنوب وسنجري استفتاء شعبي حول الوحدة ولدينا مفاجئة سنعلن عنها السبت
عاجل : اشتباكات بين قوة من الحزام الامني واخرى من الجيش بصلاح الدين
عرض عسكري لقوات الشرعية بعدن في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
بالصور : عرض عسكري ضخم للحكومة الشرعية بصلاح الدين
قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي
مقالات الرأي
راجعنا التاريخ القريب سنجد أن ما كانت عليه تسمى بجمهورية اليمن الشعبية واليمن الديمقراطية لاحقا قد مرت
تتميز الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر هذا العام بمشهد يتداخل فيه التوجس باليقين والصدق
لوان كل شخص يُسمى قيادي عاهد اللّه ان ينتهج خطاب التوافق لما وجدنا انقسامات في البلد..!ولو ان كل قيادي احترم
لم يكن دولة النائب رئيس الوزراء السابق خالد بحاح،في اعتقادي،بحاجة للخروج بأي رد على الاتهام الاستفزازي
اربعة وخمسون عاما من تاريخ ثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة  وللأسف لازلنا نحب وكل واحد منا ينظر الى الاخر
شعبنا اليمني عظيمٌ بإصراره على الحرية فقد انتزعها رغم إنعدام الإمكانيات عدا العزيمة والكرامة من بين مخالب
نحن اليوم ليس في مرحلة تقييم الادوار النضالية وحساب كم عدد الطلقات التي انطلقت من بندقية هذا او ذاك.. كما اننا
ثورة 14 اكتوبر 1963 م وهي تهل علينا في ذكراها الرابعة والخمسين ، هي نتاج جهد جماهيري رافض للاستعمار منذ ان وطأت
احتفلت سفارة اليمن في لندن اليوم الجمعة بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة . وكانت
بعد انتصار الثورة أكتوبر البلشفية في روسيا ذهبت امرأة ارستقراطية كبيرة في السن لمقابلة لينين في مكتبه. حاول
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بالعيد الـ 54 لثورة 14 أكتوبر
قائد قوات الأمن الخاصة يبعث برقيات تهانٍ لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى 14 أكتوبر
وفيات
صبرا آل العديش
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الشيخ ياسين العدني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017