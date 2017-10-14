الالاف يدشنون فعاليات ذكرى ثورة 14 أكتوبر في ساحة العروض بخورمكسر
حشود المتظاهرين في ساحة العروض عصر اليوم السبت
السبت 14 أكتوبر 2017 03:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
دشن الالاف من الجنوبيين فعاليات الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر في ساحة العروض بخورمكسر.
وتوافد منذ ظهر اليوم السبت حشود من المتظاهرين إلى ساحة العروض، للمشاركة في إحياء ذكرى 14 أكتوبر التي دعت لها قوى الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية قبل ايام.
ووصلت مواكب ضخمة منذ يوم امس الجمعة من محافظات حضرموت وشبوة وابين ولحج والضالع الى عدن وبدأت بالوصول الى ساحة العروض بخورمكسر، للمشاركة في الفعاليات واحياء الذكرى الـ54 لثورة 14 اكتوبر المجيدة.
وتشهد ساحة العروض الان حفلاً فنيًا ضخمًا تشارك فيه الفرقة النحاسية للاحتفال بفعالية الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 اكتوبر.
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