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أخبار وتقارير

الجنوبيون يدشنون فعالية 14 أكتوبر بشارع المعلا الرئيسي (صور)

السبت 14 أكتوبر 2017 04:17 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

دشن الالاف من الجنوبيين فعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبر في الشارع الرئيسي بالمعلا.

وتوافد الالاف من الجنوبيين من محافظات الجنوب المتفرقة لحضور الفعالية التي دعا لها المجلس الانتقالي في العاصمة عدن.

ووصل قبل قليل موكب اعضاء المجلس الانتقالي لمشاركة الجماهير المحتشدة في شارع المعلا.


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تعليقات القراء
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[1] جناحي الحرية الجنوبية تحلق في سماء عدن.
السبت 14 أكتوبر 2017
بن يحي | اعالي الجبال
جناح في ساحة المعلاء والجناح الاخر في ساحة خور مكسر ليطير ركاب الحرية للشعب الجنوبي الحر.النصر للجنوب والخزي والعار لاعداءه.



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