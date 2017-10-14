الشبحي : عشر سنوات من الانتظار انتهت بتشكيل المجلس الانتقالي وسنمضي نحو النصر
السبت 14 أكتوبر 2017 03:32 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان الجنوبيين انتظروا 10 سنوات كاملة حتى تم تشكيل واعلان المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال "الشبحي" ان الجنوب بحاجة الى حامل سياسي تمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي .
واكد الشبحي ان الجنوبيين اليوم موحدين اكثر من أي وقت مضى وسيواصلون نضالهم حتى استقلال الجنوب .
ودعا الشبحي الجنوبيين الى الالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .
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