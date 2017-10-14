بدء مهرجان جماهيري في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن
صورة من ساحة المعلا عصر يوم السبت -عدن الغد
السبت 14 أكتوبر 2017 03:26 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
بدأت عصر يوم السبت اعمال مهرجان جماهيري بساحة المعلا بعدن .
وتبدأ صحيفة "عدن الغد" تغطية مباشرة لهذه الفعالية التي من ستشارك فيها قيادات المجلس الانتقالي الجنوب .
وتنتظر الجماهير الاعلان عن مفاجئة سياسية مقرر لها ان تعلن في المهرجان عصرا .
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