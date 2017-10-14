تجهيزات لإقامة فعالية جنوبية ضخمة في عدن (مصور)
السبت 14 أكتوبر 2017 03:19 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أنهت اللجنة التحضيرية لفعالية الاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر بالعاصمة عدن تجهيزاتها للمليونية الجماهيرية في شارع الشهيد مدرم بالمعلا.
وأنهت اللجنة التحضيرية تجهيزاتها النهائية لإقامة فعالية جنوبية ضخمة في الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر.
ومن المقرر أن تبدأ فعالية المليونية عصر اليوم السبت في شارع الشهيد مدرم بالمعلا.
وتوافد الالاف من الجنوبيين الى شارع مدرم بالمعلا للمشاركة في مليونية 14 أكتوبر.
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