قيادة وزارة الداخلية تعزي بوفاة الشيخ الغسيلي
عدن (عدن الغد) خاص:
بعث معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة المقدم / عبدالقوي باعش، برقية عزاء ومواساة إلى آل الغسيلي بوفاة الشيخ أحمد سالم عباد الغسيلي.
في ما يلي نص التعزية:
ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى وبهذا المصاب الجلل، فإننا إذ نشاطركم الأحزان ونعبر لكم عن خالص عزاءنا وعظيم مواساتنا، كما نقدم لكم عزاء ومواساة كافة منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وأفراد بهذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إخوانكم:
اللواء الركن / حسين محمد عرب
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
اللواء الركن / علي ناصر لخشع
نائب وزير الداخلية
المقدم / عبدالقوي باعش
مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها