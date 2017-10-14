علي هيثم الغريب ينفي انضمامه الى المجلس الانتقالي الجنوبي

نفى القيادي الجنوبي علي هيثم الغريب انضمامه الى عضوية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال "الغريب" في توضيح بعث به الى صحيفة "عدن الغد" ان الندوة التي اقيمت في بيروت مؤخرا وشارك فيها لم يشارك كممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن ممثلا عن الحراك الجنوبي .

واوضح الغريب ان موقفه السياسي واضح ويعرفه الجميع .

المحرر : الرسالة التي نشرتها الصحيفة وتضمنت ايضاحا ان الغريب عضو في قيادة المجلس تسلمناها من الشيخ صالح بن فريد العولقي وهو من اكد انضمام الغريب الى المجلس .

المزيد في أخبار وتقارير قيادي بجنوب اليمن: سنجري استفتاء على الانفصال قريبا قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب. وكان الزبيدي محافظا الشبحي : عشر سنوات من الانتظار انتهت بتشكيل المجلس الانتقالي وسنمضي نحو النصر قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان الجنوبيين انتظروا 10 سنوات كاملة حتى تم تشكيل واعلان المجلس الانتقالي الجنوبي . وقال "الشبحي" ان الجنوب بحاجة الى حامل سياسي تمثل بدء مهرجان جماهيري في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن بدأت عصر يوم السبت اعمال مهرجان جماهيري بساحة المعلا بعدن . وتبدأ صحيفة "عدن الغد" تغطية مباشرة لهذه الفعالية التي من ستشارك فيها قيادات المجلس الانتقالي الجنوب

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