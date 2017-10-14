علي هيثم الغريب ينفي انضمامه الى المجلس الانتقالي الجنوبي
السبت 14 أكتوبر 2017 02:46 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفى القيادي الجنوبي علي هيثم الغريب انضمامه الى عضوية المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال "الغريب" في توضيح بعث به الى صحيفة "عدن الغد" ان الندوة التي اقيمت في بيروت مؤخرا وشارك فيها لم يشارك كممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن ممثلا عن الحراك الجنوبي .
واوضح الغريب ان موقفه السياسي واضح ويعرفه الجميع .
المحرر : الرسالة التي نشرتها الصحيفة وتضمنت ايضاحا ان الغريب عضو في قيادة المجلس تسلمناها من الشيخ صالح بن فريد العولقي وهو من اكد انضمام الغريب الى المجلس .
تعليقات القراء
282501
[1] حيران
السبت 14 أكتوبر 2017
ابوحمزة | السعودية
علم سيري علم سيري الا بسم الله الرحمن
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