المئات من أبناء سقطرى يصلون عدن لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر:" لأجل الجنوب سنعبر البحور كلها
ابناء سقطرى
السبت 14 أكتوبر 2017 02:20 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص
عدن (عدن الغد) خاص
وصل صباح يوم السبت المئات من أبناء جزيرة سقطرى إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية الاستقلال والذي وصلو مساء يوم الجمعة المئات منهم إلى عدن وافترش بعضم شارع الشهيد مدرم بالمعلاء وناموا فيه .
وقال عدد من أبناء سقطرى التقتهم "عدن الغد" بأنهم اضطروا لركوب مراكب شراعية في طريقهم إلى عدن موضحين بأنهم ولاجل الجنوب وقضيته سيعبرون بحور العالم انتصارا لأجل قضية الجنوب العادلة .
وأضافو في حديث لعدن الغد :" رغم بعدنا الجغرافي وموقعنا المترامي بأعماق المحيط إلا إننا لبينا نداء الجنوب ونقول لمن تسول له نفسه ان قرارنا واضح وجلي استعاده وبناء دولتنا الجنوبية حرة مستقلة وان شعب الجنوب هو من يقرر ماذا يريد افهموا ياعالم مطالبنا التي قدمنا من اجلها قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين بالسلموالحرب لن نتنازل عنهاابدا
تصوير /فواز الحنشي
تعليقات القراء
282495
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 14 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
رجال يفتخر بهم الجنوب ، رجال أحرار لا يقبلون العبودية ، رجال إذا قالوا لها دوري دارت ، رجال أبطال ينتمون لأرضٍ تنتمي لهم وتقول لمن غزاها وإحتلها مكراً وغدراً إرحل لا مكانة لك فيها وعد إلى وطنك القادم منه ويكفي كوارث ومآسي تسببتم بها مهددين أمن المنطقة العربية والعالم بتحالفكم مع المشروع الإيراني الرافضي الفارسي المجوسي الطائفي الحالمين بإعادة إمبراطوريتهم الفارسية بإسم الإسلام وأهل البيت .
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