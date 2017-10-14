المئات من أبناء سقطرى يصلون عدن لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر:" لأجل الجنوب سنعبر البحور كلها



وصل صباح يوم السبت المئات من أبناء جزيرة سقطرى إلى مدينة عدن للمشاركة في مليونية الاستقلال والذي وصلو مساء يوم الجمعة المئات منهم إلى عدن وافترش بعضم شارع الشهيد مدرم بالمعلاء وناموا فيه .



وقال عدد من أبناء سقطرى التقتهم "عدن الغد" بأنهم اضطروا لركوب مراكب شراعية في طريقهم إلى عدن موضحين بأنهم ولاجل الجنوب وقضيته سيعبرون بحور العالم انتصارا لأجل قضية الجنوب العادلة .



وأضافو في حديث لعدن الغد :" رغم بعدنا الجغرافي وموقعنا المترامي بأعماق المحيط إلا إننا لبينا نداء الجنوب ونقول لمن تسول له نفسه ان قرارنا واضح وجلي استعاده وبناء دولتنا الجنوبية حرة مستقلة وان شعب الجنوب هو من يقرر ماذا يريد افهموا ياعالم مطالبنا التي قدمنا من اجلها قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين بالسلموالحرب لن نتنازل عنهاابدا





تصوير /فواز الحنشي

المزيد في أخبار وتقارير قيادي بجنوب اليمن: سنجري استفتاء على الانفصال قريبا قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب. وكان الزبيدي محافظا الشبحي : عشر سنوات من الانتظار انتهت بتشكيل المجلس الانتقالي وسنمضي نحو النصر قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان الجنوبيين انتظروا 10 سنوات كاملة حتى تم تشكيل واعلان المجلس الانتقالي الجنوبي . وقال "الشبحي" ان الجنوب بحاجة الى حامل سياسي تمثل بدء مهرجان جماهيري في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن بدأت عصر يوم السبت اعمال مهرجان جماهيري بساحة المعلا بعدن . وتبدأ صحيفة "عدن الغد" تغطية مباشرة لهذه الفعالية التي من ستشارك فيها قيادات المجلس الانتقالي الجنوب

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