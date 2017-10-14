الالاف يحتشدون بساحة المعلا تدشينا لمهرجان جماهيري بذكرى ثورة 14 اكتوبر

قيادي بجنوب اليمن: سنجري استفتاء على الانفصال قريبا
قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب.
وكان الزبيدي محافظا
الشبحي : عشر سنوات من الانتظار انتهت بتشكيل المجلس الانتقالي وسنمضي نحو النصر
قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان الجنوبيين انتظروا 10 سنوات كاملة حتى تم تشكيل واعلان المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال "الشبحي" ان الجنوب بحاجة الى حامل سياسي تمثل
بدء مهرجان جماهيري في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن
بدأت عصر يوم السبت اعمال مهرجان جماهيري بساحة المعلا بعدن .
وتبدأ صحيفة "عدن الغد" تغطية مباشرة لهذه الفعالية التي من ستشارك فيها قيادات المجلس الانتقالي الجنوب
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