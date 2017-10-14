الالاف يحتشدون بساحة المعلا تدشينا لمهرجان جماهيري بذكرى ثورة 14 اكتوبر

مقالات الرأي

علي شيخ عبد الله الطريق الأغرب لحل القضية الجنوبية .. مستفيدون من شطحات الماضي والقفز على الواقع راجعنا التاريخ القريب سنجد أن ما كانت عليه تسمى بجمهورية اليمن الشعبية واليمن الديمقراطية لاحقا قد مرت

د.عيدروس النقيب في حضرة الذكرى الاكتوبرية تتميز الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر هذا العام بمشهد يتداخل فيه التوجس باليقين والصدق

علي بن شنظور لماذا لا نشجع الايجابيات ..؟! لوان كل شخص يُسمى قيادي عاهد اللّه ان ينتهج خطاب التوافق لما وجدنا انقسامات في البلد..!ولو ان كل قيادي احترم

ماجد الداعري عن الفرصة الخامسة ومصير التغريدة السادسة لبحاح! لم يكن دولة النائب رئيس الوزراء السابق خالد بحاح،في اعتقادي،بحاجة للخروج بأي رد على الاتهام الاستفزازي

حسن العجيلي اللعنة للأقلام المسيئة والمرتزقة والمأجورة ؟؟!! اربعة وخمسون عاما من تاريخ ثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة وللأسف لازلنا نحب وكل واحد منا ينظر الى الاخر

د. أحمد محمد قاسم عتيق الاحتفال بـ14 أكتوبر يؤكد على إيمان اليمنيين بواحدية المصير شعبنا اليمني عظيمٌ بإصراره على الحرية فقد انتزعها رغم إنعدام الإمكانيات عدا العزيمة والكرامة من بين مخالب

عبد العالم الحميدي مرة اخرى الى اهلي في الجنوب.. هل بينكم رجل رشيد؟ نحن اليوم ليس في مرحلة تقييم الادوار النضالية وحساب كم عدد الطلقات التي انطلقت من بندقية هذا او ذاك.. كما اننا

احمد عبدالله المجيدي ثورة ١٤اكتوبر الميمون...ذكريات وعبر ثورة 14 اكتوبر 1963 م وهي تهل علينا في ذكراها الرابعة والخمسين ، هي نتاج جهد جماهيري رافض للاستعمار منذ ان وطأت

د. ياسين سعيد نعمان لماذا نحتفل بثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير ٢٠١١ احتفلت سفارة اليمن في لندن اليوم الجمعة بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة . وكانت