بسبب "فيسبوك".. يمني يحصل على إقامة مجانية لمدة اربع سنوات بالسعودية

نجح مقيم يمني، في الحصول على اقامة مجانية التجديد في المملكة، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد نجاحه في تحدٍ بينه وبين كفيله السعودي.

وقالت صحيفة "عكاظ اليوم" أن مقيم يمني في المملكة العرية السعودية كسب فرصة لتجديد إقامته 4 سنوات مجانا، رغم أن التكلفة تصل إلى 24 ألف ريال، وحفّز بالتالي عدد من أبناء بلده إلى محاولة القيام بشيء يشبه ما فعله حتى يتمكنوا من الحصول على التجديد المجاني لأربع سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ذلك المقيم اليمني الذي سمّى حسابه في موقع "فيسبوك" باسم "عاقل تعز"، قد طلب من كفيله في السعودية الدخول معه في تحدي، إذا كسبه عليه أن يتكفل بتجديد إقامته لـ 4 سنوات.

وأردفت أن المقيم راهن "بأنه إذا حصل على 1500 إعجاب (لايك) على موقع فيسبوك خلال 24 ساعة، على الكفيل أن ينفذ الشرط بتجديد الإقامة للمدة المتفق عليها مجانا".

ولفتت الى أن المقيم اليمني دعا متابعيه إلى دعمه بأكبر قدر من الإعجابات، إلا أنه تفاجأ بأنه حصل خلال 12 ساعة فقط على أكثر من 11 ألف إعجاب، وأكثر من 7500 تعليق، فضلا عن عشرات المشاركات، وكسب بالتالي التحدي.