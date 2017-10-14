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شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين

السبت 14 أكتوبر 2017 11:58 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله .

واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .

واضاف قائلا :" حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم الحشود التي ترفع علم الجنوب في كل الساحات والشوارع والمنصات .


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شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين
قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله . واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة




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