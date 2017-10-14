قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله .

واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .

واضاف قائلا :" حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم الحشود التي ترفع علم الجنوب في كل الساحات والشوارع والمنصات .

المزيد في أخبار وتقارير بالصور : العرض العسكري للحكومة الشرعية بعدن نفذت وحدات عسكرية من الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية بعدن يوم السبت عرضا عسكريا. وتنشر "عدن الغد" صورا للعرض العسكري الغريب يدعو لمنح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم ويقول الاحتلال والارهاب ينهاران في آن معاً دعا القيادي الجنوبي علي هيثم الغريب العالم اجمع الى منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم . وقال الغريب في ورقة عمل تقدم بها الى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ووكالة شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله . واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة