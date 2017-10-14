الشيخ محمد البسيري يؤكد أن حضرموت قادمة على خير كبير وتجارها مساهمين في البنية التحتية منذ القدم

بارك الشيخ محمد عوض البسيري النائب الأول لرئيس موتمر حضرموت الجامع القيادة السياسية للبلاد وكذا السلطة المحلية بالمحافظة . بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة حيث رفع اسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول هذه الذكرى الغالية لكافة أبناء الوطن.

مذكرا بتضحيات أبطال شعب الجنوب الأشاوس في مواجهة المستعمر البريطاني المحتل للجنوب .

موضح إن العمل في مجالات البنية التحتية من قبل رجال الأعمال هو هدف من أهداف القطاع الخاص وأنه من قبل , قد تم مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة .

موضحا أن طريق (غيل باوزير - الصداع ) اتت مشاركته فيها مساهمة مع السلطة المحلية كرافد من القطاع الخاص لمشاركة الدوله في مثل هذه الأوضاع المعاشة. وكنموذج بسيط للتكافل الاجتماعي التي تشتهر به حضرموت الخير والمحبة والسلام .

وسيكون إقليم للسلام والاقتصاد والديمقراطية لحسن الأخلاق الذي تحلى بها أهل حضرموت.

واكد ان التاجر والمستثمر الحضرمي هو من اصل هذا البلد ويتأثر بما يتأثر أي أحد في هذا البلد .

وان الاخوة التجار لايحتاج ون الي كلمة لأنهم قدموا ويقدمون الكثير في مجالات الحياة كافه داخل حضرموت وخارجها.

مقدما شكره الجزيل للإخوة في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،وكذا الهلال الأحمر الإمارتي فيما يقدمونه من خدمات جليلة وعظية للمواطنين في البلاد.

كذلك مقدما شكره وتقديره للإخوة في قوات النخبة الحضرمية في ما يبدلونه من فداء وتضحيات لاستقرار أمن وأمان حضرموت وان ضيوف وزوار المحافظة يشكرون لهم حسن تعاملهم الكريم

موضحا الشيخ البسيري أن حضرموت قادمة على خير كبير وان الاقلمه ستتيح لحضرموت صلاحيات أوسع ونحو قوانين أوسع وحضرموت زاهره مزدهرة .

* من صبري دعكيك

المزيد في أخبار وتقارير بالصور : العرض العسكري للحكومة الشرعية بعدن نفذت وحدات عسكرية من الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية بعدن يوم السبت عرضا عسكريا. وتنشر "عدن الغد" صورا للعرض العسكري الغريب يدعو لمنح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم ويقول الاحتلال والارهاب ينهاران في آن معاً دعا القيادي الجنوبي علي هيثم الغريب العالم اجمع الى منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم . وقال الغريب في ورقة عمل تقدم بها الى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ووكالة شطارة : بعد 14 أكتوبر ليس كما قبله وبن دغر يزيد من تلاحم الجنوبيين قال السياسي الجنوبي وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة ان مابعد يوم الـ14 اكتوبر 2017 لن يكون مثلما قبله . واكد شطارة ان أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة