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الشيخ محمد البسيري يؤكد أن حضرموت قادمة على خير كبير وتجارها مساهمين في البنية التحتية منذ القدم

السبت 14 أكتوبر 2017 11:52 صباحاً
حضرموت(عدن الغد)خاص:

بارك الشيخ محمد عوض البسيري  النائب الأول  لرئيس موتمر حضرموت الجامع   القيادة السياسية للبلاد وكذا السلطة المحلية بالمحافظة . بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر  المجيدة  حيث رفع اسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول هذه الذكرى الغالية لكافة أبناء الوطن.

مذكرا بتضحيات أبطال  شعب الجنوب  الأشاوس في مواجهة المستعمر البريطاني المحتل للجنوب .

موضح  إن العمل في مجالات البنية التحتية من قبل رجال الأعمال هو هدف من أهداف  القطاع الخاص وأنه من قبل ,  قد تم مشاركة القطاع الخاص في  التنمية المستدامة .

موضحا أن طريق (غيل باوزير -  الصداع ) اتت مشاركته فيها مساهمة مع السلطة المحلية كرافد من القطاع الخاص لمشاركة الدوله في مثل هذه الأوضاع المعاشة.  وكنموذج بسيط للتكافل الاجتماعي التي تشتهر به حضرموت الخير والمحبة والسلام .

وسيكون إقليم للسلام والاقتصاد والديمقراطية لحسن  الأخلاق الذي تحلى بها أهل حضرموت.

واكد ان التاجر والمستثمر الحضرمي  هو من اصل هذا البلد ويتأثر بما يتأثر أي أحد في هذا البلد .

وان الاخوة التجار لايحتاج ون  الي كلمة لأنهم قدموا ويقدمون الكثير في مجالات الحياة كافه داخل حضرموت وخارجها.

مقدما شكره الجزيل للإخوة في التحالف  العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،وكذا الهلال الأحمر الإمارتي فيما يقدمونه من خدمات جليلة وعظية للمواطنين في البلاد.

كذلك مقدما شكره وتقديره للإخوة في قوات النخبة الحضرمية في ما يبدلونه من فداء وتضحيات لاستقرار أمن وأمان حضرموت وان ضيوف وزوار المحافظة يشكرون لهم حسن تعاملهم الكريم

موضحا الشيخ البسيري أن حضرموت قادمة على خير كبير وان الاقلمه ستتيح لحضرموت صلاحيات أوسع ونحو قوانين أوسع وحضرموت زاهره مزدهرة .

* من صبري دعكيك


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