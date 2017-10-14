نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد اللواء الاول مشاه بحري والذي يتمركز بجزيرة سقطرى في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر من انباء بهذه الخصوص غير صحيحة .

واكد الصوفي انه يدين بالولاء للرئيس هادي والحكومة الشرعية نافيا مشاركته في أي تحضيرات لإعلان انقلاب عسكري ضد الرئيس هادي في عدن .

المزيد في أخبار وتقارير الكازمي : متوحدون كلنا لأجل استقلال الجنوب قال نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي ابو مشعل ان لاخلاف بين الاطراف السياسية الجنوبية المختلفة فيما يخص قضية الجنوب واستقلال بلادهم. واكد "الكازمي" ان قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد ناطق المجلس الانتقالي مطمئنا :لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مرة اخرى طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب