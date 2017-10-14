قائد لواء ينفي صحة انباء تحدثت عن انقلاب عسكري بعدن ضد الرئيس هادي
العميد ركن محمد علي الصوفي
السبت 14 أكتوبر 2017 12:37 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفى قائد اللواء الاول مشاه بحري صحة انباء صحفية قالت انه استدعي الى عدن للمشاركة في انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال العميد ركن محمد علي الصوفي وهو قائد اللواء الاول مشاه بحري والذي يتمركز بجزيرة سقطرى في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مانشر من انباء بهذه الخصوص غير صحيحة .
واكد الصوفي انه يدين بالولاء للرئيس هادي والحكومة الشرعية نافيا مشاركته في أي تحضيرات لإعلان انقلاب عسكري ضد الرئيس هادي في عدن .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها