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الطلاب الجنوبيون في الهند يحتفلون بالذكرى ال 54 لثورة ال 14 من اكتوبر المجيدة

السبت 14 أكتوبر 2017 12:10 صباحاً
الهند ( عدن الغد ) خاص :

في ظل أحتفالات شعبنا الجنوبي بالعيد ال 54 لثورة ال 14 من أكتوبر المجيدة يطيب لنا طلاب الجنوب في الهند أن نعبر عن أطيب التهاني والتبريكات لشعبنا الجنوبي وقيادته السياسية المتمثلة في المجلس الأنتقالي الجنوبي بهذا العيد الوطني الخالد والذكرى الثورية التحررية التي تمثل مدرسة يستلهم منها شعبنا اليوم معاني النضال وروح التضحية في مقاومة المستعمرين الجدد.

 

وإننا ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الأكتوبرية المجيدة نترحم على شهداء الجنوب كافة في جميع مراحل الكفاح المسلح والنضال السلمي في عهد المستعمرين البريطانيين والاستعمار اليمني. كما أننا نجدها فرصة لندعوا جميع أبناء شعبنا الى مواصلة الطريق التي رسمها الشهداء والسير قدما نحو الاستقلال ورفض اي مشاريع صغيرة أو دعوات حزبية أو مناطقية يحاول المستعمر وأدواته أذكاؤها.

 

أننا اليوم تحل علينا هذه الذكرى وقد تحقق لشعبنا الكثير من المنجزات أبرزها سيطرة مقاومتنا الجنوبية الباسلة على كل شبر من ترابنا الطاهر وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لقضية شعبنا في المحافل الدولية وكسلطة حاكمة على الأرض. أن المحافظة على هذه الانجازات تتمثل في الألتفاف حول قيادة المجلس والمقاومة ومؤازرتهم في كافة المنعطفات التي تواجههم.



ونجدها فرصة طيبة في هذه الذكرى الثورية الخالدة أن نجدد تأييدنا للمجلس الانتقالي الجنوبي وندعوا أبناء شعبنا الى المشاركة الفاعلة في مليونية المعلاء بالعاصمة عدن لأيصال رسالة شعبنا المناضل ومجلسه الأنتقالي الى العالم أجمع ورفض أي دعوات مشبوهة تهدف الى النيل من لحمة شعبنا ووحدته واظهاره أمام العالم ككيانات متصارعة. كما أننا نعبر عن شكرنا لدول التحالف وفي مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على كل ما يقدموه لشعبنا من دعم عسكري ومادي وسياسي ونطالبهم بضرورة الضغط على حكومة الشرعية لضرووة أحترام تضحيات شعبنا وعدم التطاول على تلك التضحيات وسرقتها، وعدم تضييق سبل العيش على شعبنا من خلال حرب الخدمات والمرتبات لما لهذه الاجراءات من نتائج سلبية قد تضر بخطط التحالف في المنطقة أذا ما نفذ صبر شعبنا أزاء تلك الممارسات الهوجاء. كما أننا نعبر عن أدانتنا للحملات المشبوهة والممولة من الاحزاب الشمالية وحكومة الشرعية والتي تهدف الى النيل من قوات الامن الجنوبية والحزام الأمني ونؤكد أن النيل من الامن والمقاومة هو بمثابة أعلان حرب جديدة على شعبنا.

 

وفي الاخير نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للاسرى والنصر لجنوبنا الحبيب

صادر عن طلاب الجنوب في الهند - ١٣ أكتوبر ٢٠١٧


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الطلاب الجنوبيون في الهند يحتفلون بالذكرى ال 54 لثورة ال 14 من اكتوبر المجيدة
في ظل أحتفالات شعبنا الجنوبي بالعيد ال 54 لثورة ال 14 من أكتوبر المجيدة يطيب لنا طلاب الجنوب في الهند أن نعبر عن أطيب التهاني والتبريكات لشعبنا الجنوبي وقيادته




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