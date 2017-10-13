أحيت السفارة اليمنية بتونس الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017م وذلك في مقر السفارة بالعاصمة التونسية .

وفي الاحتفال الذي شارك فيه أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية برئاسة سعادة السفير عبد الناصر باحبيب سفير اليمن في تونس وحضور أبناء اليمن المقيمين في تونس والطلاب الدارسين استمع إلى النشيد الوطني ، وألقى سعادة السفير باحبيب كلمة نوه فيها إلى أهمية المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوب اليمنيين الأحرار والقيم التي تستلهم من ذكرى الثورتين المجيدتين لاسيما في الوقت الراهن والظروف العصيبة التي تعيشها البلاد والاستهداف الممنهج للثورة وقيمها من قبل المليشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة الخطرة وأهمية الاستفادة من دروس التاريخ واستلهام العبر من الثورتين الخالدتين .

وفي الحفل جرى تكريم أحد الطلاب اليمنيين المتفوقين كما تخلل الحفل عدد من الأناشيد والأغاني الوطنية التي ترسخت في وعي اليمنيين عن الثورة منذ أكثر من نصف قرن ولا تزال تلامس وجدانهم وتستدعي حرصهم على المكتسبات التاريخية التي قدم الشعب من أجلها جل تضحياته وقدم الشهداء أرواحهم رخيصة في سبيل إنجازها .

المزيد في أخبار وتقارير السفارة اليمنية بتونس تُحيي الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر والذكرى الـ 54 لثورة أكتوبر المجيدتين أحيت السفارة اليمنية بتونس الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017م وذلك في مقر السفارة بالعاصمة الاسير المرقشي من داخل زنازين الاحتلال يهنئ شعب الجنوب بالعيد الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة هنئ عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عباد المرقشي العبادي من داخل زنازين الاحتلال اليمني في صنعاء ابناء الجنوب قاطبة من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا بالعيد القيادي عباس العسل يتعرض لوعكة صحية تعرض المناضل والقيادي في الثورة الجنوبية عباس العسل عصر اليوم الجمعة لوعكة صحية اثناء مشاركته مع الحشود الجماهيرية في فعالية زنجبار وكان متجه إلى العاصمة عدن