السفارة اليمنية بتونس تُحيي الذكرى الـ55 لثورة سبتمبر والذكرى الـ 54 لثورة أكتوبر المجيدتين
تونس ((عدن الغد)) خاص:
أحيت السفارة اليمنية بتونس الذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر والذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017م وذلك في مقر السفارة بالعاصمة التونسية .
وفي الاحتفال الذي شارك فيه أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية برئاسة سعادة السفير عبد الناصر باحبيب سفير اليمن في تونس وحضور أبناء اليمن المقيمين في تونس والطلاب الدارسين استمع إلى النشيد الوطني ، وألقى سعادة السفير باحبيب كلمة نوه فيها إلى أهمية المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوب اليمنيين الأحرار والقيم التي تستلهم من ذكرى الثورتين المجيدتين لاسيما في الوقت الراهن والظروف العصيبة التي تعيشها البلاد والاستهداف الممنهج للثورة وقيمها من قبل المليشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة الخطرة وأهمية الاستفادة من دروس التاريخ واستلهام العبر من الثورتين الخالدتين .
وفي الحفل جرى تكريم أحد الطلاب اليمنيين المتفوقين كما تخلل الحفل عدد من الأناشيد والأغاني الوطنية التي ترسخت في وعي اليمنيين عن الثورة منذ أكثر من نصف قرن ولا تزال تلامس وجدانهم وتستدعي حرصهم على المكتسبات التاريخية التي قدم الشعب من أجلها جل تضحياته وقدم الشهداء أرواحهم رخيصة في سبيل إنجازها .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها