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القيادي عباس العسل يتعرض لوعكة صحية

القيادي في الثورة الجنوبية عباس العسل في مهرجان سابق بالوضيع
الجمعة 13 أكتوبر 2017 10:50 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تعرض المناضل والقيادي في الثورة الجنوبية عباس العسل عصر اليوم الجمعة لوعكة صحية اثناء مشاركته مع الحشود الجماهيرية في فعالية زنجبار وكان متجه إلى العاصمة عدن للمشاركة في فعالية 14 أكتوبر في ساحة المعلا .

وأفاد مقربون من القيادي العسل انه تعرض لوعكة صحية افقدته الوعي وتم اسعافه إلى مستشفى الجمهورية بعدن تم تم احالته إلى مستشفى الوالي حيث يرقد حالياً هناك.

والقيادي عباس العسل هو من المؤسسين للحراك الجنوبي في محافظة ابين والجنوب وتعرض لعدة اعتقالات ابان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .


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القيادي عباس العسل يتعرض لوعكة صحية
تعرض المناضل والقيادي في الثورة الجنوبية عباس العسل عصر اليوم الجمعة لوعكة صحية اثناء مشاركته مع الحشود الجماهيرية في فعالية زنجبار وكان متجه إلى العاصمة عدن




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