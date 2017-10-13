القيادي ايمن عسكر يدعو للإحتشاد بخور مكسر

دعا القيادي في المقاومة الجنوبية ايمن عسكر ابناء الجنوب الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر احياء لذكرى ثورة 14 اكتوبر.

وقال عسكري في بيان بعث به لصحيفة"عدن الغد" انه يقدم التهاني للشعب الجنوبي بهذه المناسبة ويدعوهم للمشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بالاحتشاد الى جانب قيادات المقاومة الجنوبية بخور مكسر.

واكد "عسكر" ان ذكرى ثورة اكتوبر ستكون مناسبة للتجديد على حق الجنوب وشعبه في الحصول على حريته واستقلاله .

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