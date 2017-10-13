عرض عسكري لقوات الشرعية بعدن في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
الجمعة 13 أكتوبر 2017 10:01 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال مسئولون عسكريون في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ان عرضا عسكريا ضخما ستقوم به القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية من الجيش الوطني يوم السبت بعدن .
وقال المسئولون لصحيفة "عدن الغد" ان العرض العسكري سيقام بالكلية العسكرية بصلاح الدين بمشاركة 3 الف عسكري من قوات الحكومة الشرعية.
ومن المتوقع ان يقام العرض بمشاركة قيادات امنية وعسكرية ومن الحكومة على رأسها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر.
تعليقات القراء
282384
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الجمعة 13 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
لماذا في الكلية العسكرية ؟؟؟ لأن من سيقومون به لا ينتمون للجنوب بعد أن بانت فضيحتهم بجلب من حارب المقاومة الجنوبية من الجنود والضباط الحوعفاشيون للدراسة فيها . خسئتم يامتآمرين على قضية شعب عادلة ومناصرة إن شاء اللَّهُ بعونه وتوفيقه.
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