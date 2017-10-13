يحدث الآن: أمسية فنية في ساحة العروض احتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر
صورة من الفعالية مساء الجمعة -عدن الغد
الجمعة 13 أكتوبر 2017 09:15 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
تقام في هذه اللحظات أمسية فنية في ساحة العروض بخورمكسر احتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر.
وبحضور المئات من المحتشدين يحيي عدد من الفنانين والشعراء أمسية فنية في ساحة العروض تدشينا لاحتفالات شعبنا بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
وستسمر الامسية الفنية حتى ساعة متاخرة من الليل فيما ستقام يوم غدا السبت الفعالية المليونية في ساحة العروض.
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