جديد الفنان عبود خواجة .. (الاستفتاء)
الجمعة 13 أكتوبر 2017 08:40 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أصدر ربان الأغنية الجنوبية الفنان البارز عبود خواجة اغنية جديدة اليوم بعنوان (الاستفتاء) .
واغنية الفنان عبود خواجة من كلمات الشاعر عبدالسلام بن جمجم، الحان فتحي العطيل، غناء عبود خواجة.
وصدرت الاغنية تزامنا مع احتفالات شعب الجنوب بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
*من كمال الجعدني
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