يحدث الآن: حشود جماهيرية ضخمة في شارع الشهيد مدرم بالمعلا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 08:40 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :
عدن (عدن الغد) خاص :
احتشدالآلاف من الجنوبيون في شارع الشيد مدرم مساء يومنا هذا بقلب العاصمة عدن ضمن فعاليات تدشين الاحتفالات بذكرى ثورة 14 اكتوبر. واكلمت اللجنةالتحضيرية لفعالية الاحتفال بذكرى ثورة ورفع المحتشدون الاعلام الجنوبية والشعارات المؤكدةعل حق الشعب الجنوبي في إستعادة دولته وتأييد الشرعيةالثورية الجنوبية ورموز المجلس الانتقالي الجنوبي ووصلت الى الساحة وفود بعض المحافظات الجنوبية فيما ستصل باقي الوفود في الساعات القادمة
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