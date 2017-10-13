المئات من ابناء حضرموت يصلون ساحة العروض بخور مكسر (صور)

بعد انتصار الثورة أكتوبر البلشفية في روسيا ذهبت امرأة ارستقراطية كبيرة في السن لمقابلة لينين في مكتبه. حاول
قابلت سفير جنوب أفريقيا في الأردن أكثر من مرة ، وكان سفيرا غير مقيم لبلاده، في اليمن، كما فهمت منه ووجدته يحب
في البدء أريد إن أقول بمل الصدق ان هناك ثمة مشكلة بين الوطن و المواطن ، هذه المشكلةً تبرز ملامحها في ان درجة
كثير من التربويين اليمنيين زوجوا إلى السجون ، تأسيس لأي نوع من الاحتجاجات ألمطلبيه في صنعاء خطر يؤسس إلى
عالم اليوم يريد حقائق تثبتها المستندات الصحيحة لكي يتفهم لمطالبنا ولا أعتقد أن المهرجانات والخطابات هي التي
ليس من المعتاد في العالم العربي كشف منظومة فساد واسعة، اعتدنا أن يمارس السياسي العربي دور الارتزاق الخفي
غداة انتهاء الحرب في 7يوليو عام 1994م التي انتهت بإخراج الجنوب والحزب الاشتراكي من المعادلة السياسية فضلاً عن
ماجد الشعيبي :من يقرأ التاريخ بتمعن يعرف بان امتحان الثورات ليس في انتصارها على اعداءها، فتلك حتمية لا
الحظ هذه اليومين صعاليك وأقزام يتطاولون للنيل من جوهر ومضمون ثورة 14 أكتوبر المجيدة وان فعلها لم يحدث أي
أعتقد أن الحزب الاشتراكي كان على حق عندما أغلق علينا الباب مع الجيران حتى لا نتأثر بالخارج المتربص بالجنوب
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