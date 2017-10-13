المصعبي يؤكد زيف ادعاءات الانقسام ويقول ان التنوع يثري والمخرج حوار بين كل الاطراف الجنوبية

اكد القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي في تصريح هام نشره على صفحته ان اراده كل ساحات شعب الجنوب واحده وان تعددها لا يعني الانقسام بل يعبر عن التنوع المثري والحل يكمن في الحوار حيث دعت الى ذلك اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري الجنوبي للحراك السلمي

التي يراسها القيادي البارز الجنوبي المهندس علي المصعبي وطالبت بالحوار الجنوبي بين كل المكونات والانتقالي وفق اسس تخرج بقيادة سياسية احترافيه وتنتظر الرد على دعوتها من كل الاطراف.

وقد نشر بيانها الهام يوم الاثنين الموافق التاسع من اكتوبر الحالي في صحيفه وموقع عدن الغد وجاء تصريحه على شكل نقاط اسماها حقائق رسائل شعب الجنوب الثابتة

هذه حقائق ورسائل شعبنا الثابتة

(1) شعب الجنوب بكل ساحات الجنوب ستطالب بالاستقلال.

(2) شعب الجنوب بكل ساحات الجنوب ترسل للعالم ان هدفنا موحد وان تعددت ديموقراطياتنا فزمن الصوت السياسي الاوحد انتهى عدى هدف شعبنا المعبر عنه التنوع.

(3) شعب الجنوب بتنوعه المؤمن باستعادة وطن ماضون على طريق حوار جنوبي يجمعنا بقياده توافقيه يجسد التنوع السياسي والتمثيل الوطني.

(4) شعب الجنوب بكل ساحات الجنوب ترفض الارهاب ومن يموله بكل اشكاله من اعداء الجنوب وطن وشعب.

(5) شعب الجنوب بكل ساحات الجنوب لاصراع بينهم او بينهم وبين اي جنوب ايا" كان.

(6) شعب الجنوب مع جهود التحالف العربي ودول مجلس التعاون الخليجي في التصدي للتهديدات الإيرانية باي شكل من الاشكال.

(7) شعب الجنوب بكل ساحاته لن ينزج فيما يريده الاعداء من صدام بيني فتصالحه وتسامحه وحرمه دمائه مرتكز تحرره وبناء جنوب متطور يتسع لكل ابناءه.

(8) شعب الجنوب بكل ساحاته يمد يده للعالم والاقليم والجوار لخلق مصالح استراتيجية مشتركه قائمه على الندية.

(9) شعب الجنوب بكل ساحاته يرفض الحلول المنتقصة من تقرير مصيره الذي جسده منذ انطلاقه حراكه السلمي 2007م المعترف به بثورته دولياً.

(10) شعب الجنوب اجبر المحتل ان يرحل قبل وقته المخطط لبقائه ويرفض ان يكون ساحه لتصفيه حسابات به وبينه وفي ارضه.

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