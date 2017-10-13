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أخبار وتقارير

برعاية السفارة اليمنية بماليزيا أبناء اليمن ينظمون احتفالا خطابيا وفنيا احتفاء بالعيد الـ 54 لثورة 14 من اكتوبر

الجمعة 13 أكتوبر 2017 07:07 مساءً
ماليزيا (عدن الغد) خاص :

أقام أبناء وطلاب اليمن في ماليزيا وبرعاية السفارة اليمنية في كوالالمبور مساء اليوم، احتفالا خطابيا وفنيا، احتفاء بالعيد الـ 54 لثورة 14 اكتوبر المجيدة، بحضور سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد والبعثة الدبلوماسية والملحقيات الفنية والعديد من الشخصيات الاجتماعية وجموع أبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين في ماليزيا.

 

ونقل السفير باحميد في مستهل كلمته تحيات وتبريكات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكافة أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتثمينها لمواقفهم الوطنية المشرفة.

 

وأكد الدكتور باحميد في كلمته على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه المحطات التاريخية في حياة الشعب اليمني لا سيما في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر مشيرا إلى أن القيم الحضارية والمبادئ التي اسستها ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر ستظل تتوارثها الأجيال اليمانية جيلا بعد جيل ،  وأن نضالات الحراك السلمي الجنوبي منذ 2007 والثورة الشبابية في 2011 ما هي الا امتداد لذلك الزخم الثوري لسبتمبر وأكتوبر.

 

كما شدد السفير باحميد الى أن الشعب اليمني وهو يحتفل بأعياد ثورته المجيدة يؤكد تمسكه بقيادته السياسية الشرعية وبأهداف ومبادئ الثورة وكذا بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية والتي تشكل البوابة الآمنة للوصول إلى يمن اتحادي آمن ومستقر يقوم على التعددية وثقافة التعايش والمحبة والقبول بالآخر.

 

كما ألقيت في الحفل كلمة الجهة المنظمة للحفل اتحاد الطلاب اليمنيين في ماليزيا ألقاها الأخ يوسف الشراعي رئيس الاتحاد، ثم قدمت عدد من الفقرات الفنية والإنشادية والاستكشات المسرحية والقصائد الشعرية المعبرة عن المناسبة وتطلعات اليمنيين والتي نالت استحسان ورضى الحاضرين.


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