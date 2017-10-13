حشود ضخمة تصل الان لساحة المعلا للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر



إنطلقت من محافظات الجنوب مواكب ضخمة إلى مدينة عدن، للمشاركة في إحياء ذكرى 14 أكتوبر التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي قبل ايام، المقررة يوم غد السبت في ساحة المعلا.

ووصلت مواكب ضخمة قبل لحظات من محافظة المهرة وحضرموت وشبوة وابين ولحج والضالع الى عدن وبدأت تشق طريقها لساحة المعلا ، ومن المتوقع أن تصل حشود اخرى مساء اليوم، للمشاركة في الفعاليات واحياء الحفل الفني.

وتشهد ساحة المعلا الان حفلاً فنيًا ضخمًا تشارك فيه فرق رقصات شعبية لتدشين فعاليات الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 اكتوبر في ساحة المعلا يوم غد السبت

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