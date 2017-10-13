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انطلاق موكب الصبيحة صوب العاصمة عدن للمشاركة في مليونية اكتوبر

صورة للموكب عصر يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 13 أكتوبر 2017 06:51 مساءً
المضاربة(عدن الغد)خاص:

انطلق قبل قليل موكب ضخم من منطقة الصبيحة بمديرية المضاربة والعارة متجه صوب العاصمة عدن للمشاركة في مليونية ال14 من اكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا .

وانطلقت عدد من الحافلات على متنها جماهير جنوبية رافعة اعلام دولة الجنوب بقيادة فاروق الكعلولي وجميع أبناء الصبيحة وكذلك بالهتافات والشعارات الثورية متجهة صوب العاصمة الجنوبية عدن، تلبيتاً لدعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .


وتستعد العاصمة عدن لإحياء مليونية جماهيرية للإحتفاء بالذكرى ال54 لثورة ال14 من اكتوبر بشارع الشهيد مدرم بالمعلا


من علي يوسف الدباش


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تعليقات القراء
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[1] في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهدا
الجمعة 13 أكتوبر 2017
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه | في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتق
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهداء قائلاً “اننا سنمضي على درب الشهداء ولايمكن لأي قوة في الأرض أن تقف في طريقنا ، لا عبوات ناسفة ولا تهديدات ولا اعتقالات” ، وكانت رسالته الأخيرة الى شباب وشعب الجنوب مخاطباً إياهم “إذا اردنا أن نستعيد أرضنا ودولتنا فلابد من التصالح والتسامح بصدق فيما بيننا ونبذ العنصرية والنزاعات المناطقية.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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