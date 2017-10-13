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اصابة قيادي في حراك أبين بجلطة خفيفة خلال مشاركته في موكب صوب عدن

العسل عقب نقله للعلاج الى مستشفى الجمهورية عصر الجمعة -عدن الغد
الجمعة 13 أكتوبر 2017 05:21 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر مقربة من القيادي في الحراك الجنوبي "عباس العسل" انه أصيب بجلطة دماغية خلال توجهه إلى عدن للمشاركة في فعالية 14 أكتوبر.

وأشارت المصادر إلى ان العسل نقل إلى مستشفى الجمهورية التعليمي لتلقي العلاج .

وقال الأطباء ان حالة العسل مستقرة .

والعسل احد ابرز قيادات الحراك الجنوبي بابين .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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