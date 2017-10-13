بن دغر يعلق على اعتقالات طالت قيادات حزب الإصلاح بعدن وشلال يغيب عن اجتماع اللجنة الأمنية

علق رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ضمنيا على اعتقالات طالت قيادات من حزب الإصلاح مؤخرا .

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة.

وغاب عن الاجتماع مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع .

وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع التجهيزات الأمنية بمناسبة ذكرى احتفالات شعبنا العظيم بالعيد الرابع والخمسين لذكري ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة،وكذا مناقشة تفاصيل الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح موجز من اللجنة الأمنية عن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة، والخطط والبرامج التي يجري تنفيذها لاستتباب الامن والاستقرار، وضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلفت اللجنة الأمنية وزارة الداخلية والأمن، تأمين جميع الفعاليات الوطنية بهذه المناسبة وتسهيل وصول الجماهير إلى الساحات والسماح لكافة الفئات بالتعبير الحر عن آرائها ومبادئها واتجاهاتها.

واشار الى أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع.

ودعا رئيس الوزراء كافة الجهات إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ،كما دعا الأجهزة الأمنية إلى اللتزام بالانظمة والقوانين ومنع اي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وذلك حفاظاً على أمن وسكينة المواطنين.

حضر الاجتماع، رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزير العدل القاضي جمال عمر ،ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ورئيس العمليات اللواء ناصر بارويس، وقائد الحرس الرئاسي اللواء سند الرهوة، ورئيس دائرة الاستخبارات اللواء جغمان، ووكيل مساعد قطاع الأمن في وزارة الداخلية اللواء أحمد علي مسعود، ومدير جهاز الأمن القومي العميد حيدرة لهطل، ومدير جهاز الأمن السياسي العميد قائد مساعد، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور.

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يعلق على اعتقالات طالت قيادات حزب الإصلاح بعدن وشلال يغيب عن اجتماع اللجنة الأمنية علق رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ضمنيا على اعتقالات طالت قيادات من حزب الإصلاح مؤخرا . وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في العاصمة المصفري : أرى راية استقلال الجنوب تلوح أمامي قال السياسي الجنوبي علي المصفري انه بات يرى راية استقلال الجنوب تلوح أمامه في الأفق. وقال "المصفري" انه يدعو كل مكونات الاستقلال بالتوحد ومد يدهم لبعضهم البعض في السبت : صرف مستحقات اسر الشهداء قال العقيد محمد لخشع وهو مدير دائرة شئون اسر الشهداء بمحافظة أبين ان عمليات صرف مستحقات اسر الشهداء سيتم صرفها يوم السبت . وقال لخشع لصحيفة "عدن الغد" انه سيتم الصرف

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