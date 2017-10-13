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بن دغر يعلق على اعتقالات طالت قيادات حزب الإصلاح بعدن وشلال يغيب عن اجتماع اللجنة الأمنية

صورة من الاجتماع يوم الجمعة وزعتها وكالة الانباء الحكومية
الجمعة 13 أكتوبر 2017 03:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

علق رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر ضمنيا على اعتقالات طالت قيادات من حزب الإصلاح مؤخرا .

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ،اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة.

وغاب عن الاجتماع مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع .

وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع التجهيزات الأمنية بمناسبة ذكرى احتفالات شعبنا العظيم بالعيد الرابع والخمسين لذكري ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة،وكذا مناقشة تفاصيل الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح موجز من اللجنة الأمنية عن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة، والخطط والبرامج التي يجري تنفيذها لاستتباب الامن والاستقرار، وضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلفت اللجنة الأمنية وزارة الداخلية والأمن، تأمين جميع الفعاليات الوطنية بهذه المناسبة وتسهيل وصول الجماهير إلى الساحات والسماح لكافة الفئات بالتعبير الحر عن آرائها ومبادئها واتجاهاتها.

واشار الى أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع.

ودعا رئيس الوزراء كافة الجهات إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ،كما دعا الأجهزة الأمنية إلى اللتزام بالانظمة والقوانين ومنع اي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وذلك حفاظاً على أمن وسكينة المواطنين.

 

حضر الاجتماع، رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووزير العدل القاضي جمال عمر ،ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ورئيس العمليات اللواء ناصر بارويس، وقائد الحرس الرئاسي اللواء سند الرهوة، ورئيس دائرة الاستخبارات اللواء جغمان، ووكيل مساعد قطاع الأمن في وزارة الداخلية اللواء أحمد علي مسعود، ومدير جهاز الأمن القومي العميد حيدرة لهطل، ومدير جهاز الأمن السياسي العميد قائد مساعد، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور.


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تعليقات القراء
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[1] في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهدا
الجمعة 13 أكتوبر 2017
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه | في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتق
في خطبة الجمعه أوضح الشيخ الصبيحي ان المجلس الانتقالي الجنوبي لم يأتي ليخون او يقصي احد انما ابوابه مفتوحة لجميع الجنوبيين الذين يجمعهم هدف التحرير والاستقلال. ووجه الشيخ الصبيحي من خلال خطبته ثلاث رسائل اولها للعالم ودول الجوار ومجلس الأمن الدولي، اكد لهم فيها أن الوحدة اليمنية انتهت وان الشعب الجنوبي قد حدد هدفه ولن يتراجع عنه ، مضيفاً “ان قضية الجنوب ليست قضية ظلم واقع أو حقوق أو رواتب، انما هي قضية استرداد ارض مسلوبة واستعادة دولة مغتصبة” ، كما وجه رسالته الثانية لكل عميل وخائن لدماء الشهداء قائلاً “اننا سنمضي على درب الشهداء ولايمكن لأي قوة في الأرض أن تقف في طريقنا ، لا عبوات ناسفة ولا تهديدات ولا اعتقالات” ، وكانت رسالته الأخيرة الى شباب وشعب الجنوب مخاطباً إياهم “إذا اردنا أن نستعيد أرضنا ودولتنا فلابد من التصالح والتسامح بصدق فيما بيننا ونبذ العنصرية والنزاعات المناطقية.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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