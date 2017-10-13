جماعة الحوثي ترسل مرتبات الآلاف من العسكريين إلى عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 03:10 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قامت جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين بإرسال مرتبات الآلاف من العسكريين الجنوبيين بعدد من القطاعات العسكرية المختلفة .
وقال عسكريون بقطاعات مختلفة بينها مصلحة خفر السواحل ووحدات عسكرية اخرى لصحيفة "عدن الغد" أنهم تسلموا نصف مرتب مرسل من صنعاء عبر مراكز البريد المختلفة بعدن .
وفوجئ العسكريون الجنوبيون بورود اتصالات من وزارة الدفاع في صنعاء تبلغهم بإن عليهم التوجه إلى مراكز البريد لتسلم مرتباتهم.
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