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جماعة الحوثي ترسل مرتبات الآلاف من العسكريين إلى عدن

الجمعة 13 أكتوبر 2017 03:10 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قامت جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين بإرسال مرتبات الآلاف من العسكريين الجنوبيين بعدد من القطاعات العسكرية المختلفة .

وقال عسكريون بقطاعات مختلفة بينها مصلحة خفر السواحل ووحدات عسكرية اخرى  لصحيفة "عدن الغد" أنهم تسلموا نصف مرتب مرسل من صنعاء عبر مراكز البريد المختلفة بعدن .

وفوجئ العسكريون الجنوبيون بورود اتصالات من وزارة الدفاع في صنعاء تبلغهم بإن عليهم التوجه إلى مراكز البريد لتسلم مرتباتهم.


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جماعة الحوثي ترسل مرتبات الآلاف من العسكريين إلى عدن
قامت جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين بإرسال مرتبات الآلاف من العسكريين الجنوبيين بعدد من القطاعات العسكرية المختلفة . وقال عسكريون بقطاعات مختلفة بينها مصلحة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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