شيخ جنوبي يوجه رسالة هامة إلى كافة أبناء الجنوب
الجمعة 13 أكتوبر 2017 02:46 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حضر إلى مقر صحيفة عدن الغد الشيخ عبدالقادر حسين بن غازي لايصال رسالة سياسية هامة إلى كافة أبناء الجنوب .
وقال بن غازي وهو من أبناء منطقة المحرمي مديرية رصد يافع انه يناشد أبناء الجنوب التوحد حول قضيتهم وترك الخلافات والمناكفات جانبا.
واكد بن غازي انه وصل إلى عدن للمشاركة في فعاليات ثورة 14 أكتوبر موضحا ان للجنوب قضية وطنية سياسية ويجب ان تنتصر.
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