قائد المقاومة الجنوبية في الملاح يدعو للزحف الى المعلا
عدن (عدن الغد)خاص:
دعا العميد مبارك سعيد البركاني قائد المقاومة الجنوبية ورئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بمديرية الملاح محافظة لحج جميع ابناء مديرية الملاح خاصة وجميع ابناء الجنوب عامة إلى الزحف الى شارع المعلا بمدينة عدن لاحياء الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة والتي تاتي وشعبنا الجنوبي يقترب من تحقيق هدفه في استعادة دولتة المستقلة .
واضاف العميد مبارك في تصريح لصحيفة عدن الغد ان:" اننا اليوم امام تحدي يتطلب منا الوقوف الى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الجامع لابناء الجنوب الذي يمثل صوت ابناء الجنوب في التمثيل الدولي والاستحقاقات الدولية القادمة ..والذي يعد اللبنة الأولى في بناء الدولة الجنوبية الحديثة .
كما قدم شكره لقوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي كان لها الدور الكبير في دعمنا للتحرر من الغزاة بشقيه الحوثي والعفاشي.
واختتم بالقول:" نتمنى ان تتواصل الشراكة حتى القضاء على ماتبقئ من اذناب الاحتلال واستعادة وبناء دولتنا الجنوبية .
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