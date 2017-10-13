دعا العميد مبارك سعيد البركاني قائد المقاومة الجنوبية ورئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بمديرية الملاح محافظة لحج جميع ابناء مديرية الملاح خاصة وجميع ابناء الجنوب عامة إلى الزحف الى شارع المعلا بمدينة عدن لاحياء الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة والتي تاتي وشعبنا الجنوبي يقترب من تحقيق هدفه في استعادة دولتة المستقلة .

واضاف العميد مبارك في تصريح لصحيفة عدن الغد ان:" اننا اليوم امام تحدي يتطلب منا الوقوف الى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي المجلس الجامع لابناء الجنوب الذي يمثل صوت ابناء الجنوب في التمثيل الدولي والاستحقاقات الدولية القادمة ..والذي يعد اللبنة الأولى في بناء الدولة الجنوبية الحديثة .

كما قدم شكره لقوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي كان لها الدور الكبير في دعمنا للتحرر من الغزاة بشقيه الحوثي والعفاشي.

واختتم بالقول:" نتمنى ان تتواصل الشراكة حتى القضاء على ماتبقئ من اذناب الاحتلال واستعادة وبناء دولتنا الجنوبية .

المزيد في أخبار وتقارير قائد المقاومة الجنوبية في الملاح يدعو للزحف الى المعلا دعا العميد مبارك سعيد البركاني قائد المقاومة الجنوبية ورئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري بمديرية الملاح محافظة لحج جميع ابناء مديرية الملاح خاصة وجميع ابناء وزير بحكومة الشرعية يهاجم الاصلاح ويتهمه بخذلان التحالف والتسبب بهزيمة الشرعية هاجم الوزير في حكومة الشرعية صلاح الصيادي حزب الاصلاح دون ان يسميه بالاسم وقال ان سياساته هي من تسببت بهزيمة الشرعية وفشل التحالف العربي في اليمن . وخاطب الصيادي بدء توافد الالاف من الجنوبيين الى عدن للمشاركة في فعاليات ذكرى اكتوبر بدأ الالاف من الجنوبيين بالتوافد الى مدينة عدن منذ ظهر يوم الجمعة للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر. وقال شهود عيان لصحيفة"عدن الغد" ان عشرات السيارات شوهدت وهي في