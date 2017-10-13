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وزير بحكومة الشرعية يهاجم الاصلاح ويتهمه بخذلان التحالف والتسبب بهزيمة الشرعية

الجمعة 13 أكتوبر 2017 12:09 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

هاجم الوزير في حكومة الشرعية صلاح الصيادي حزب الاصلاح دون ان يسميه بالاسم وقال ان سياساته هي من تسببت بهزيمة الشرعية وفشل التحالف العربي في اليمن .

وخاطب الصيادي حزب الاصلاح وقيادته بالقول :" من سنتين ونحن نقول لكم اقطبوا ، تقدموا ، حركوا الجبهات ، وزعوا السلاح والذخيرة للأبطال في المقاومة والجيش الوطني وعينوا القاده العسكريين المحترفين ووزعوا الاغاثه لكل المستحقين لا تظلوا توزعوا الاتهامات ، لاتكتبوا التقارير على من خرج محتسباً مع الشرعية وان اختلفنا معهم سياسياً او حزبياً ، استغلوا الدعم والتاييد الإقليمي والدولي للشرعيه، لا تأمنوا المتغيرات ، تعايشوا مع جميع الرافضين للانقلاب ، حسسوا عامة الناس انكم جزء منهم ولا تشترطوا عليهم ان يكونوا جزء منكم ، احسموا ، وحرروا، وأوصلوا قبل غيركم واعتبرونا كلنا جنود معكم ، احترموا دماء الشهداء وتضحيات اليمنيين ، لا تحولوا معركتنا المصيرية الى تجارة او للمزايدة او لخدمة اخرين غير الوطن ، اتعلموا من اخطاء الماضي ، لا تظنوا ان التحالف بيظل يحارب على طول ، اتصرفوا كدوله وليس كما من يرفضهم الشعب اليمني ، ....الخ ،

 لكن لا حياة لمن تنادي بل ويعتقد البعض إنها ( مؤامره ) عليهم بهدف التخلص منهم ، الان لا يفيد ندب حظوظنا فما زال هناك فسحة ان كنتم صادقين في الانتصار وانقاذ ما يمكن انقاذه وهانحن نقول لكم الْيَوْمَ الجميع انتظر وعندما رأى إننا في ( محلك سر ) من حقهم يتصرفوا ويتخذون ما يرونه بعد هذا ( الخذلان ) الغير مسبوق في ظل توفير كل أسباب ومقومات الدعم اللازم ، ومن يقول لكم ننتظر توجيهات ( القيادة العلياء ) للتحرك فهو يكذب عليكم فلم يخرج ونخرج جميعنا الا لحسم المعركة من اول يوم الا اذا كان القصد قيادة اخرى غير قيادتنا وقيادة التحالف فهذا شأن اخر .. للأسف أنتم تتحملون مسئولية ما يحدث الْيَوْمَ واسهابكم بتوزيع الاتهامات هنا وهناك لن يغطي الحقيقة الماثلة لنا جميعاً .. مازالت هناك فرصة إن احسنا النوايا والعمل الجاد والصادق بعيداً عن الحسابات الضيقة والمشاريع الصغيرة التي تكاد ان تنجح في إبعادنا عن معركتنا الاستراتيجية والمصيرية .. !!


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