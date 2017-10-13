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أخبار وتقارير

بدء توافد الالاف من الجنوبيين الى عدن للمشاركة في فعاليات ذكرى اكتوبر

الجمعة 13 أكتوبر 2017 11:59 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

بدأ الالاف من الجنوبيين بالتوافد الى مدينة عدن منذ ظهر يوم الجمعة للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر.

وقال شهود عيان لصحيفة"عدن الغد" ان عشرات السيارات شوهدت وهي في طريقها الى عدن قادمة من محافظات عدة الى عدن .

ومن المتوقع ان يحيي الالاف باحتفالين مركزيين في عدن ذكرى ثورة 14 اكتوبر.


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بدء توافد الالاف من الجنوبيين الى عدن للمشاركة في فعاليات ذكرى اكتوبر
بدأ الالاف من الجنوبيين بالتوافد الى مدينة عدن منذ ظهر يوم الجمعة للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر. وقال شهود عيان لصحيفة"عدن الغد" ان عشرات السيارات شوهدت وهي في
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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