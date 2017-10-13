بدأ الالاف من الجنوبيين بالتوافد الى مدينة عدن منذ ظهر يوم الجمعة للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر.

وقال شهود عيان لصحيفة"عدن الغد" ان عشرات السيارات شوهدت وهي في طريقها الى عدن قادمة من محافظات عدة الى عدن .

ومن المتوقع ان يحيي الالاف باحتفالين مركزيين في عدن ذكرى ثورة 14 اكتوبر.

المزيد في أخبار وتقارير وزير بحكومة الشرعية يهاجم الاصلاح ويتهمه بخذلان التحالف والتسبب بهزيمة الشرعية هاجم الوزير في حكومة الشرعية صلاح الصيادي حزب الاصلاح دون ان يسميه بالاسم وقال ان سياساته هي من تسببت بهزيمة الشرعية وفشل التحالف العربي في اليمن . وخاطب الصيادي بدء توافد الالاف من الجنوبيين الى عدن للمشاركة في فعاليات ذكرى اكتوبر بدأ الالاف من الجنوبيين بالتوافد الى مدينة عدن منذ ظهر يوم الجمعة للمشاركة في احتفالات ثورة 14 اكتوبر. وقال شهود عيان لصحيفة"عدن الغد" ان عشرات السيارات شوهدت وهي في «الشرعية» تصدّ هجوماً انقلابياً في شبوة ووثقت طائرات من دون طيار، تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من أكتوبر/‏تشرين الأول الحالي، لحظة استهداف مواقع لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح