قيادة المقاومة الجنوبية برئاسة الحالمي تدعو للمشاركة الفاعلة في فعالية المعلا
الخميس 12 أكتوبر 2017 11:06 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
عقدت اللجنة العليا للمقاومة الجنوبية عصر هذا اليوم برئاسة العميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية اجتماع بشأن فعالية 14أكتوبر .
و في نهاية الاجتماع دعا العميد عادل الحالمي أبناء شعب الجنوب إلى الاحتشاد في شارع المعلا بالعاصمة عدن لإحياء الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر
ودعا الحالمي الجميع في الجنوب عامة و العاصمة عدن على وجه الخصوص إلى توحيد الصف ونبذ سياسة التفرقة التي يسعى الأعداء عبرها إلى شق الصف الجنوبي .
وحذر الحالمي من اي دعوات للاحتشاد في اي ساحات أخرى بتحمل اي نتائج قد تترتب على ذلك موضحا ان قبول الرأي والرأي الآخر مطلب أساسي ولكن الوطن اولا وعلى الجميع تحقيق مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي
تعليقات القراء
282232
[1] نمر معروف من وكر النماره الحالمي
الخميس 12 أكتوبر 2017
فاعل خير | عدن
المعلاء
282232
[2] حول إقامة الفعالية
الجمعة 13 أكتوبر 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الفعالية في خورمكسر ولا المعلا ؟؟؟ افيدونا لان كل واحد يحدد مكان! .
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