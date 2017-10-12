عقدت اللجنة العليا للمقاومة الجنوبية عصر هذا اليوم برئاسة العميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية اجتماع بشأن فعالية 14أكتوبر .

و في نهاية الاجتماع دعا العميد عادل الحالمي أبناء شعب الجنوب إلى الاحتشاد في شارع المعلا بالعاصمة عدن لإحياء الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر

ودعا الحالمي الجميع في الجنوب عامة و العاصمة عدن على وجه الخصوص إلى توحيد الصف ونبذ سياسة التفرقة التي يسعى الأعداء عبرها إلى شق الصف الجنوبي .

وحذر الحالمي من اي دعوات للاحتشاد في اي ساحات أخرى بتحمل اي نتائج قد تترتب على ذلك موضحا ان قبول الرأي والرأي الآخر مطلب أساسي ولكن الوطن اولا وعلى الجميع تحقيق مبدأ التصالح والتسامح الجنوبي

المزيد في أخبار وتقارير قوات التدخل السريع والحزام الأمني بأبين تتفقد بعض المناطق قامت قوات التدخل السريع والحزام الأمني بمحافظة أبين بقيادة اللواء عبداللطيف السيد صباح اليوم بجولة تفقدية إلي مديريات الوضيع وموديه ومنطقة لحمر والخبر .. وبحسب محلل سياسي جنوبي : الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين قال المحلل السياسي الجنوبي ثابت حسين صالح ان الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين. واكد ثابت ان الوضع الحالي الذي نشأ بعد الغزو الثاني قيادة المقاومة الجنوبية برئاسة الحالمي تدعو للمشاركة الفاعلة في فعالية المعلا عقدت اللجنة العليا للمقاومة الجنوبية عصر هذا اليوم برئاسة العميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية اجتماع بشأن فعالية 14أكتوبر . و في نهاية الاجتماع دعا

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