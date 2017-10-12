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قيادي في الحراك الجنوبي : الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال

الخميس 12 أكتوبر 2017 10:06 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم ان الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال.

وكان قاسم يعلق على تطورات الاحداث في الجنوب مؤخرا .

واضاف قائلا :" الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال إن عاجلا أو آجلا.قضيتنا قضية وطنية محضة و لن تنتصر الا بتكاتف كل القوى الوطنية الجنوبية على قاعدة الوطن فوق كل المصالح الذاتية.

واختتم بالقول :" إنتصروا لقضيتكم بشرف و ناضلوا من أجلها بشرف و أستلهموا نضالات آباءكم الأوائل في تحرير الجنوب من الإستعمار البريطاني حين أقسموا على كتاب الله ببذل أرواحهم في سبيل الإنتصار لعزة و كرامة شعبهم و أنتصروا.


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