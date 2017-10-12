قيادي في الحراك الجنوبي : الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال

قال القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم ان الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال.

وكان قاسم يعلق على تطورات الاحداث في الجنوب مؤخرا .

واضاف قائلا :" الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال إن عاجلا أو آجلا.قضيتنا قضية وطنية محضة و لن تنتصر الا بتكاتف كل القوى الوطنية الجنوبية على قاعدة الوطن فوق كل المصالح الذاتية.

واختتم بالقول :" إنتصروا لقضيتكم بشرف و ناضلوا من أجلها بشرف و أستلهموا نضالات آباءكم الأوائل في تحرير الجنوب من الإستعمار البريطاني حين أقسموا على كتاب الله ببذل أرواحهم في سبيل الإنتصار لعزة و كرامة شعبهم و أنتصروا.

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