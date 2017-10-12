تراجع تدهور سعر صرف الريال في صنعاء عقب اجراءات حازمة واستمرار ارتفاعه في عدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 09:31 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال متعاملون في مجال الصرافة المحلية ان سعر صرف الريال اليمني شهد بعض التحسن في العاصمة اليمنية صنعاء عقب حملة قامت بها السلطات الامنية واعتقلت فيها عدد من الصيارفة .
وتوقف تدهور العملة المحلية الريال في صنعاء مقابل الدولار والريال السعودي حيث وصل سعر صرف الريال السعودي الى 85 ريال في صنعاء.
وفي عدن واصل الريال تدهوره ووصل الى الـ 100 ريال يمني في ظل غياب أي تحرك حكومي حقيقي لمواجهة حالة الانهيار هذه .
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