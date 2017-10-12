تراجع تدهور سعر صرف الريال في صنعاء عقب اجراءات حازمة واستمرار ارتفاعه في عدن

قال متعاملون في مجال الصرافة المحلية ان سعر صرف الريال اليمني شهد بعض التحسن في العاصمة اليمنية صنعاء عقب حملة قامت بها السلطات الامنية واعتقلت فيها عدد من الصيارفة .

وتوقف تدهور العملة المحلية الريال في صنعاء مقابل الدولار والريال السعودي حيث وصل سعر صرف الريال السعودي الى 85 ريال في صنعاء.

وفي عدن واصل الريال تدهوره ووصل الى الـ 100 ريال يمني في ظل غياب أي تحرك حكومي حقيقي لمواجهة حالة الانهيار هذه .

المزيد في أخبار وتقارير خالد بحاح يدعو لإستعادة الوحدة اليمنية دعا السياسي اليمني البارز "خالد بحاح" اليمنيين الى استعادة الوحدة اليمنية كحل للخروج من الحرب التي تعصف باليمن . وقال بحاح في مقال نشره مساء يوم الخميس ان امام قيادي في الحراك الجنوبي : الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال قال القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم ان الإرتهان لأي قوة خارجية لدعم مزيف لقضية الجنوب لن نجني منه الا الإقتتال. وكان قاسم يعلق على تطورات الاحداث في الجنوب النوبي يدعو للزحف صوب ساحة المعلا بعدن لإحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر دعا قائد المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الامني بردفان العقيد مختار النوبي الجماهير من ابناء ردفان خاصه وشعب الجنوب بشكل عام إلى الزحف والاحتشاد بساحه المعلا في