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أخبار وتقارير

الجمعة :صلاة للمقاومة والحراك الجنوبي بالعروض واخرى للانتقالي بالمعلا

الخميس 12 أكتوبر 2017 06:45 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:


اقرت المقاومة الجنوبية والحراك اقامة صلاة الجمعة بساحة العروض بعدن فيما ستكون الفعالية المركزية عصر يوم السبت بساحة العروض.
وقال القيادي في المقاومة الجنوبية ومدير عام البريقة هاني اليزيدي ان صلاة الجمعة ستقام بساحة العروض .
واوضح اليزيدي ان الفعالية المركزية ستكون في ساحة العروض بخور مكسر عصر السبت.
من جانبها قالت اللجنة التحضيرية للمجلس الانتقالي الجنوبي ان صلاة جمعة ستقام بالشارع الرئيسي بالمعلا فيما ستقام الفعالية المركزية عصر السبت بنفس الشارع بالمعلا.


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الجمعة :صلاة للمقاومة والحراك الجنوبي بالعروض واخرى للانتقالي بالمعلا
اقرت المقاومة الجنوبية والحراك اقامة صلاة الجمعة بساحة العروض بعدن فيما ستكون الفعالية المركزية عصر يوم السبت بساحة العروض.وقال القيادي في المقاومة الجنوبية


تعليقات القراء
282195
[1] كل الطرق تؤدي للاستقلال
الخميس 12 أكتوبر 2017
بن يحي | اعالي الجبال
مهما تمت الفعاليتين في ساحتين فهما رمزين للعاصمة الجنوبية عدن شارع الشهيد مدرم تعبر نضال الشعب في الماضي وساحة الحرية نضاله في الحاضر. الشعب الجنوبي موحد في الهدف .وكل الطرق هدفها التحرر واقامة الدولة الجنوبية الفدرالية. تحية لااحرار الجنوب وشرفاءه والخزي والعار للخونة وباءعي الاوطان.

282195
[2] يكفي ياعدن الغد لابد ياتي يوم وفيه يتم الحساب
الخميس 12 أكتوبر 2017
الشنفري | المكلا
يافرحتك يابن لزرق العب على هذا الوتر انها فرصتكم ماصدقتوا تلتقطونها



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