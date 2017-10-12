رئيس الجمهورية يصدر قرار بإنشاء كليتين للمجتمع بمحافظتي لحج وشبوة

خلاصة المقال البكائي المطول أمس لرئيس حكومة شرعية المهجر احمد بن دغر إنه وجه وزارة ماليته والبنك المركزي
الصراع بين الإمارات وحركة الإخوان المسلمين وقطر سينعكس سلباً على الاستقرار في الجنوب، الآن ومستقبلاً،
في عدن والجنوب يوجد تنوع واختلاف في التوجهات السياسية والمناهج الدينية والآراء الفكرية منذ عرفت عدن
جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر
بعد يومين سيُحتَفَلُ بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى من قمم جبال ردفان ضد
الحزن هو الفارق الوحيد الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان
هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.
ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها
إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
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