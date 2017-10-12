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القيادي صالح يحيى سعيد يدعو للاحتشاد في ساحة العروض بخورمكسر

القيادي صالح يحيى سعيد
الخميس 12 أكتوبر 2017 04:01 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

دعا القيادي صالح يحيى سعيد للاحتشاد في ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

واصدر القيادي صالح يحيى سعيد وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، بيانا بهذه المناسبة، تلقت "عدن الغد" نسخة منه.

بيان سياسي جماهيري عام إلى كافة أعضاء المجلس وقياداته وجميع قيادات واعضاء مختلف المكونات
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في البداية نتوجه بالتهنئة الحارة الى شعب الجنوب ومناضليه وكافة مكوناته وما تبقى من قادة ثورة ١٤ اكتوبر وكذا الى اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين بمناسبة مرور ٥٤ عاما على ثورة ١٤ أكتوبر المجيدة التي تفجرت من على قمم جبال ردفان الشماء وكان لثورة ١٤ اكتوبر دورا هاما على مستوى الداخل والخارج وحققت العديد من المنجزات وكانت تتمتع بسمعة و وزن عربيين ودوليين .

لقد بذلت قيادة المجلس وممثلي كافة قوى التحرير والاستقلال ومكونات الثورة الجنوبية والمقاومة والشباب كافة الجهود من أجل تكوين لجنة احتفالات موحدة لمليونية المناسبة المذكورة وكذا طرحنا الاتفاق على الخطاب السياسي والإعلامي الذي سيطرح من قبل القائمين على الاحتفال ولسنا معترضين على الاطلاق على أن يلقي الكلمة في هذه المناسبة الاخ اللواء المناضل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولكن مع الأسف لم تنجح مبادرتنا لمحاولة توحيد الصف الجنوبي لان هنالك ايادي تلعب من الخلف وعليه ونظرا لأهمية هذه المناسبة والحفاظ على نجاحها الكامل فإن المجلس وكافة قوى التحرير والاستقلال ومكونات الثورة الجنوبية تهيب بكافة أبناء الجنوب وقيادات واعضاء مختلف المكونات والمجلس الانتقالي إلى المشاركة الفعالة في صلاة الجمعة يوم غد ١٣ اكتوبر التي ستقام على أرواح شهداء الجنوب في شارع التسعين بالمنصورة ثم الاتجاة بعد ذلك ويوم ١٤ اكتوبر إلى ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر لتنفيذ احتفال المليونية .

كما نؤكد أن يلتزم الجميع بالنظام والاستقرار وعدم إثارة أي عوائق تهدف إلى زرع الإشكاليات أمام الفعالية وأبناء الجنوب وعلى الذين لديهم الختومات الجاهزة للاقاليم والدولة الاتحادية والعودة الى باب اليمن أن يرموا هذه الأختام من ادراجهم المخفية، فتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين وما قامت عليه الثورة لن تذهب سدا على الاطلاق فشعبنا وقواه المناضلة قادرة وبالتأكيد على مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى استكمال كافة اراضي الجنوب واعلان استقلاله واستعادة وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة والأيام القادمة ستكشف العديد من الحقائق والتاريخ لن يرحم احد وانها لثورة حتى النصر .

أ.د/ صالح يحيى سعيد .
احد المشاركين في ثورة ١٤ اكتوبر ورئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب .
العاصمة عدن
١٢ اكتوبر ٢٠١٧


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تعليقات القراء
282175
[1] مفلسين
الخميس 12 أكتوبر 2017
عامر | عدن
ما عندكم غير الاحتشاد والرقص والغناء مثل النساء انفصلوا اذا انتم رجال وقراركم بيدكم،،،،،لكن للأسف قراركم بيد السعودية اما الامارات امرها سهل تعرف السعودية كيف ترحلها من الجنوب بعدما ينتهي دورها

282175
[2] كيف يحتفل حراكيو الشرعية تحت راية اللصوص والسماسرة ومن افتى باستباحة دماء الجنوبيين واعراضهم بحجة انهم كفار، ثم يدعون انهم يعبرون عن ارادة الشعب الجنوبي
الخميس 12 أكتوبر 2017
ناريمان | عدن
كتب الاح عيدروس النقيب >>>> جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر في ذكراها الرابعة و الخمسين والتمسك بوحدة اليمن والاقاليم الستة، ليؤكد ان الانقسام الذي يحاول البعض تسويقه لدى الشارع الجنوبي لا يقوم إلا بين مشروعين: الاول هو مشروع الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية الجنوبية والتي في سبيلها قدم الجنوب خيرة أبنائه والثاني : هو مشروع شركاء حرب ١٩٩٤م القائم على تخليد نتائج تلك الحرب بحجة الحفاظ على "وحدة اليمن" التي لم يتبق منها إلا وحدة الناهبين واللصوص وأصحاب الشركات والممتلكات المنهوبة وقوى الفساد والاستبداد. لست ادري كيف يحتفل حراكيو الشرعية تحت راية اللصوص والسماسرة ومن افتى باستباحة دماء الجنوبيين واعراضهم بحجة انهم كفار، ثم يدعون انهم يعبرون عن ارادة الشعب الجنوبي وقد ذكرني هذا بمواقف بعض الزملاء البرلمانيين الذين كانوا يقولون لنا : إن المطالبة بالحقوق حق مشروع مكفول للجميع لكن المساس بالزعيم الرمز (صالح) (الذي هو سبب ضياع تلك الحقوق والاستحواذ عليها ) هو خطٌ احمر لا يمكن الاقتراب منه ومعظم هؤلاء قد انتقلوا اليوم إلى صف الشرعية التي حلت محل (الزعيم الرمز ) واحتفظت بأهم ما في نظامه من مساوئ ومفاسد ومثالب ربما تفوق فيها على ما لدى إبليس. شكرا للتجمع اليمني للإصلاح فقد كشف لنا بالضبط الفارق بين حراك الشعب وحراك الحاكم وهي دعوة إلى نشطاء الحراك الجنوبيين الحقيقيين الذين يترددون بين هذا وذاك إلى استكشاف المكان الصحيح لنضالهم والتبرؤ من الانخراط في مشاريع حلفاء اجتياح الجنوب في العام ١٩٩٤م.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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