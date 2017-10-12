القيادي صالح يحيى سعيد يدعو للاحتشاد في ساحة العروض بخورمكسر

دعا القيادي صالح يحيى سعيد للاحتشاد في ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

واصدر القيادي صالح يحيى سعيد وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، بيانا بهذه المناسبة، تلقت "عدن الغد" نسخة منه.

بيان سياسي جماهيري عام إلى كافة أعضاء المجلس وقياداته وجميع قيادات واعضاء مختلف المكونات

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في البداية نتوجه بالتهنئة الحارة الى شعب الجنوب ومناضليه وكافة مكوناته وما تبقى من قادة ثورة ١٤ اكتوبر وكذا الى اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين بمناسبة مرور ٥٤ عاما على ثورة ١٤ أكتوبر المجيدة التي تفجرت من على قمم جبال ردفان الشماء وكان لثورة ١٤ اكتوبر دورا هاما على مستوى الداخل والخارج وحققت العديد من المنجزات وكانت تتمتع بسمعة و وزن عربيين ودوليين .

لقد بذلت قيادة المجلس وممثلي كافة قوى التحرير والاستقلال ومكونات الثورة الجنوبية والمقاومة والشباب كافة الجهود من أجل تكوين لجنة احتفالات موحدة لمليونية المناسبة المذكورة وكذا طرحنا الاتفاق على الخطاب السياسي والإعلامي الذي سيطرح من قبل القائمين على الاحتفال ولسنا معترضين على الاطلاق على أن يلقي الكلمة في هذه المناسبة الاخ اللواء المناضل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ولكن مع الأسف لم تنجح مبادرتنا لمحاولة توحيد الصف الجنوبي لان هنالك ايادي تلعب من الخلف وعليه ونظرا لأهمية هذه المناسبة والحفاظ على نجاحها الكامل فإن المجلس وكافة قوى التحرير والاستقلال ومكونات الثورة الجنوبية تهيب بكافة أبناء الجنوب وقيادات واعضاء مختلف المكونات والمجلس الانتقالي إلى المشاركة الفعالة في صلاة الجمعة يوم غد ١٣ اكتوبر التي ستقام على أرواح شهداء الجنوب في شارع التسعين بالمنصورة ثم الاتجاة بعد ذلك ويوم ١٤ اكتوبر إلى ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر لتنفيذ احتفال المليونية .

كما نؤكد أن يلتزم الجميع بالنظام والاستقرار وعدم إثارة أي عوائق تهدف إلى زرع الإشكاليات أمام الفعالية وأبناء الجنوب وعلى الذين لديهم الختومات الجاهزة للاقاليم والدولة الاتحادية والعودة الى باب اليمن أن يرموا هذه الأختام من ادراجهم المخفية، فتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين وما قامت عليه الثورة لن تذهب سدا على الاطلاق فشعبنا وقواه المناضلة قادرة وبالتأكيد على مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى استكمال كافة اراضي الجنوب واعلان استقلاله واستعادة وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة والأيام القادمة ستكشف العديد من الحقائق والتاريخ لن يرحم احد وانها لثورة حتى النصر .

أ.د/ صالح يحيى سعيد .

احد المشاركين في ثورة ١٤ اكتوبر ورئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب .

العاصمة عدن

١٢ اكتوبر ٢٠١٧

المزيد في أخبار وتقارير القيادي صالح يحيى سعيد يدعو للاحتشاد في ساحة العروض بخورمكسر دعا القيادي صالح يحيى سعيد للاحتشاد في ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة. واصدر القيادي صالح يحيى سعيد وهو رئيس المجلس الأعلى الكاف يوجّه رسالة إلى ساسة جنوب اليمن: ما الذي تريدونه بالضبط و[أنتم تقصون الآخر] بحجة أنه مختلف معكم؟! أكد إعلامي جنوبي ان الساسة الجنوبيين "لا يقرأون التاريخ" ، مؤكداً أن "هناك من يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء". و أضاف الكاتب و المحلل السياسي سامي الكاف في الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة فرضت وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرت قرارات جديدة من شانها ان تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة في البلاد. ونشرت صحيفة الثَّورة الخاضعة لسيطرة المليشيات في

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