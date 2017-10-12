MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 12 أكتوبر 2017 04:45 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الكاف يوجّه رسالة إلى ساسة جنوب اليمن: ما الذي تريدونه بالضبط و[أنتم تقصون الآخر] بحجة أنه مختلف معكم؟!
أخبار وتقارير

الكاف يوجّه رسالة إلى ساسة جنوب اليمن: ما الذي تريدونه بالضبط و[أنتم تقصون الآخر] بحجة أنه مختلف معكم؟!

الخميس 12 أكتوبر 2017 04:00 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 

أكد إعلامي جنوبي ان الساسة الجنوبيين "لا يقرأون التاريخ" ، مؤكداً أن "هناك من يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء".

و أضاف الكاتب و المحلل السياسي سامي الكاف في سياق منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان قيام الدولة في جنوب اليمن في عام 1967م تم وفق سلوك اقصائي "حين انفردت الجبهة القومية بالسلطة على حساب باقي أطراف العمل السياسي"، و هو سلوك استمر مع هذه الدولة حتى عندما "تم تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني الذي حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفق ديكتاتورية الحزب الواحد و شعاره الوحيد: لا صوت يعلو فوق صوت الحزب". مضيفاً: "داخل أروقة هذا الحزب، واصل الرفاق سلوكياتهم التي تقصي الآخر المختلف حتى و قد صاروا داخل كيان سياسي واحد".

و أكد الكاف على ان سلوك الاقصاء مستمر في المشهد السياسي في جنوب اليمن، قائلاً: "تتجلى أمام الجميع الآن سلوكيات اقصائية تدميرية نافرة تتغذى على البغضاء و الكُره نحو الآخر و لا تريد أن تفهم ان الناس مختلفون و سيظلون كذلك كسنّة من سنن الحياة"، موجهاً رسالة الى الساسة في جنوب اليمن قائلاً : "ما الذي تريدونه بالضبط و[أنتم تقصون الآخر] بحجة أنه مختلف معكم ؟!"، مستشهداً بصورة تاريخية جمعت ثلاثة رؤساء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و هم سالم ربيع علي وعبدالفتاح إسماعيل وعلي ناصر محمد، و المآلات التي أودت بحياة اثنين منهم بطرق مختلفة.

في ما يلي نص رسالة الكاف:

* المايكروفون في يد الرئيس سالم ربيع علي يُلقي كلمته أمام حشد من الناس؛ لم يظهر وقتها مصطلح مليونية بعد !، و يقف خلفه الرئيس عبدالفتاح إسماعيل و الرئيس علي ناصر محمد، و من خلفهم الشعار المطاط : المؤتمر التوحيدي خطوة هامة على طريق بناء الحزب.

تالياً تم تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني، الحزب ذاته الذي حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفق ديكتاتورية الحزب الواحد و شعاره الوحيد: لا صوت يعلو فوق صوت الحزب. لكن داخل أروقة هذا الحزب، واصل الرفاق سلوكياتهم التي تقصي الآخر المختلف حتى و قد صاروا داخل كيان سياسي واحد.

كان هذا السلوك استمراراً للسلوك الاقصائي الذي بدأ عشية تأسيس دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في العام 1967، حين انفردت الجبهة القومية بالسلطة على حساب باقي أطراف العمل السياسي.

هل يتذكر أحدكم من كان أول من ذهب ضحية ذلك؟
لقد انقلبوا على الرجل الأول لديهم و هو الرئيس قحطان الشعبي، و تم إيداعه السجن إلى أن مات فيه بعد ذلك بسنوات.
لكن من هذا الذي لا يقرأ التاريخ ؛ و يريد إعادة عجلته إلى الوراء؟

تتجلى أمام الجميع الآن سلوكيات اقصائية تدميرية نافرة تتغذى على البغضاء و الكُره نحو الآخر و لا تريد أن تفهم ان الناس مختلفون و سيظلون كذلك كسنّة من سنن الحياة.

من المؤكد أن الرئيس علي ناصر محمد الآن، فكراً و سلوكاً و تجربة، ليس هو ذات الرجل الموجود في هذه الصورة التاريخية التي توثّق لمرحلة مهمة في تاريخ جنوب اليمن بشكل خاص، و اليمن في العصر الحديث بشكل عام .

في تصوري أن الرجل ، و هو يرى هذه الصورة ، و يقرأ كلمات هذا المنشور، سيفكر ملياً في تلك المرحلة التي جعلت الرفاق يلتهمون بعضهم بعضاً في متوالية لا متناهية من الإقصاء ما زلنا نعيش تداعياتها حتى يومنا هذا.

هل يكفي أن نتذكر أن حامل المايكروفون في هذه الصورة تمت تصفيته في العام 1978م، و الآخر بطريقة أخرى في العام 1986م، لكي نتعض من مآلات إقصاء الآخر المدمّرة بحجة أنه مختلف معنا؟
ما الذي تريدونه بالضبط مما تقومون به و أنتم تقصون الآخر بحجة أنه مختلف معكم؟!!


المزيد في أخبار وتقارير
القيادي صالح يحيى سعيد يدعو للاحتشاد في ساحة العروض بخورمكسر
دعا القيادي صالح يحيى سعيد للاحتشاد في ساحة الحرية (ساحة العروض) بخورمكسر للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة. واصدر القيادي صالح يحيى سعيد وهو رئيس المجلس الأعلى
الكاف يوجّه رسالة إلى ساسة جنوب اليمن: ما الذي تريدونه بالضبط و[أنتم تقصون الآخر] بحجة أنه مختلف معكم؟!
  أكد إعلامي جنوبي ان الساسة الجنوبيين "لا يقرأون التاريخ" ، مؤكداً أن "هناك من يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء". و أضاف الكاتب و المحلل السياسي سامي الكاف في
الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة
فرضت وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرت قرارات جديدة من شانها ان تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة في البلاد. ونشرت صحيفة الثَّورة الخاضعة لسيطرة المليشيات في




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
(علي ناصر محمد ) يدعو الجنوبيين الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى اكتوبر
لجنة الحشد الداخلي باللجنة التحضيرية تؤكد بالاهتمام في استقبال الجنوبيين الوافدين إلى ساحة الحرية بخور مكسر
صلاح الشنفرة يدعو للزحف صوب ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر
محمد علي احمد يدعو الجنوبيين للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر
وساطة تنجح في انفراج أزمة المياه بعدن
مقالات الرأي
خلاصة المقال البكائي المطول أمس لرئيس حكومة شرعية المهجر احمد بن دغر إنه وجه وزارة ماليته والبنك المركزي
الصراع بين الإمارات وحركة الإخوان المسلمين وقطر سينعكس سلباً على الاستقرار في الجنوب، الآن ومستقبلاً،
في عدن والجنوب يوجد تنوع واختلاف في التوجهات السياسية والمناهج الدينية والآراء الفكرية منذ عرفت عدن
جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر
بعد يومين سيُحتَفَلُ بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى من قمم جبال ردفان ضد
الحزن هو الفارق الوحيد  الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان
هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.
  ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها
  إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك آل الدكتور حمود السعدي
الف الف مبروك الزواج
وفيات
صبرا آل العديش
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الشيخ ياسين العدني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017