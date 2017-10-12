الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر
مكتب وزارة الخدمة المدنية بعدن
الخميس 12 أكتوبر 2017 03:10 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان يوم الاحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (سبأ) نسخه منه، ان الاجازة بهذه المناسبة الوطنية تأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكونها تصادف يوم السبت فإنه يستعاض عنها بيوم الأحد.
ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والاعلام آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة.
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