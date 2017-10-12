بعد لقاءه بالقائد الإماراتي العام.. الزامكي يوجه رسالة لمليشيات الحوثي وعفاش

وجه قائد جبهة باب المندب الشيخ لؤي الزامكي رسالة شديدة اللهجة لمرتزقة إيران من مليشيا الحوثي وعفاش المتواجدين في جبال العمري، مؤكدا ان نهايتهم باتت قريبة بإذن الله.

ودعا القائد لؤي الزامكي المغرر بهم من عناصر الميليشيا العودة إلى رشدهم ومناطقهم والانسحاب من القتال في صفوف الحوثي وعفاش أو سيكون مصيرهم مثل من سبقوهم.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعه هو وإخوانه قادة الألوية الأخرى مع القائد الاماراتي العام مساء امس الأربعاء في جبهة باب المندب للاطلاع على المستجدات الميدانية ووضع الاولويات العسكرية وتعزيز المواقع القتالية في الجبهة.

وشكر القائد لؤي الزامكي القوات الإماراتية المشرفة على تحرير الساحل الغربي بقيادة التحالف العربي على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر للمواقع العسكرية من أجل تحرير ما تبقى من المناطق المسيطرة عليها ميليشيا الحوثي وعفاش.

وثمن الشيخ لؤي حسن العلاقة الطيبة بينه وبين القيادة الإماراتية التي وما زالت السند الأول لنا هي والمملكة العربية السعودية بعد الله ويدل ذلك على قوة الرابطة الأخوية المتبادلة والهدف الأساسي من الحرب وهو القضاء على المد الإيراني الرافضي ومرتزقته من ميليشيا الحوثي وعفاش في اليمن.

*من المركز الإعلامي لجبهة باب المندب

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