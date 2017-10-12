MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 12 أكتوبر 2017 03:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بعد لقاءه بالقائد الإماراتي العام.. الزامكي يوجه رسالة لمليشيات الحوثي وعفاش
أخبار وتقارير

بعد لقاءه بالقائد الإماراتي العام.. الزامكي يوجه رسالة لمليشيات الحوثي وعفاش

الخميس 12 أكتوبر 2017 02:50 مساءً
باب المندب (عدن الغد) خاص:

وجه قائد جبهة باب المندب الشيخ لؤي الزامكي رسالة شديدة اللهجة لمرتزقة إيران من مليشيا الحوثي وعفاش المتواجدين في جبال العمري، مؤكدا ان نهايتهم باتت قريبة بإذن الله.

ودعا القائد لؤي الزامكي المغرر بهم من عناصر الميليشيا العودة إلى رشدهم ومناطقهم والانسحاب من القتال في صفوف الحوثي وعفاش أو سيكون مصيرهم مثل من سبقوهم.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعه هو وإخوانه قادة الألوية الأخرى مع القائد الاماراتي العام مساء امس الأربعاء في جبهة باب المندب للاطلاع على المستجدات الميدانية ووضع الاولويات العسكرية وتعزيز المواقع القتالية في الجبهة.

وشكر القائد لؤي الزامكي القوات الإماراتية المشرفة على تحرير الساحل الغربي بقيادة التحالف العربي على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المستمر للمواقع العسكرية من أجل تحرير ما تبقى من المناطق المسيطرة عليها ميليشيا الحوثي وعفاش.

وثمن الشيخ لؤي حسن العلاقة الطيبة بينه وبين القيادة الإماراتية التي وما زالت السند الأول لنا هي والمملكة العربية السعودية بعد الله ويدل ذلك على قوة الرابطة الأخوية المتبادلة والهدف الأساسي من الحرب وهو القضاء على المد الإيراني الرافضي ومرتزقته من ميليشيا الحوثي وعفاش في اليمن.

 

*من المركز الإعلامي لجبهة باب المندب


المزيد في أخبار وتقارير
الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة
فرضت وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرت قرارات جديدة من شانها ان تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة في البلاد. ونشرت صحيفة الثَّورة الخاضعة لسيطرة المليشيات في
الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان يوم الاحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر
رئيس الجمهورية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوا جراندي والوفد المرافق له وذلك للوقوف على نشاط




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
(علي ناصر محمد ) يدعو الجنوبيين الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى اكتوبر
لجنة الحشد الداخلي باللجنة التحضيرية تؤكد بالاهتمام في استقبال الجنوبيين الوافدين إلى ساحة الحرية بخور مكسر
صلاح الشنفرة يدعو للزحف صوب ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر
وساطة تنجح في انفراج أزمة المياه بعدن
الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تدعو لبدء حوار سياسي بين المجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية الاخرى
مقالات الرأي
الصراع بين الإمارات وحركة الإخوان المسلمين وقطر سينعكس سلباً على الاستقرار في الجنوب، الآن ومستقبلاً،
في عدن والجنوب يوجد تنوع واختلاف في التوجهات السياسية والمناهج الدينية والآراء الفكرية منذ عرفت عدن
جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر
بعد يومين سيُحتَفَلُ بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى من قمم جبال ردفان ضد
الحزن هو الفارق الوحيد  الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان
هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.
  ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها
  إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
حين سُئل رئيس اول حكومة اعقبت التوحد ، المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، عن شخصية الرئيس هادي ، كانت اجابته وجيزة :
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة
الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر
رئيس الجمهورية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
رئيس الوزراء يتفقد اللواء ثالث حزم في محافظة لحج
بعد لقاءه بالقائد الإماراتي العام.. الزامكي يوجه رسالة لمليشيات الحوثي وعفاش
استشهاد القيادي (الخضر الجعدني) بمعارك مع الحوثيين ببيحان
اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق برعاية مصرية في القاهرة
وفيات
الحوثيون يفرضون قيودا جديدة على حرية الصحافة
الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر
رئيس الجمهورية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
رئيس الوزراء يتفقد اللواء ثالث حزم في محافظة لحج
بعد لقاءه بالقائد الإماراتي العام.. الزامكي يوجه رسالة لمليشيات الحوثي وعفاش
استشهاد القيادي (الخضر الجعدني) بمعارك مع الحوثيين ببيحان
اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق برعاية مصرية في القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017