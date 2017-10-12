استشهاد القيادي (الخضر الجعدني) بمعارك مع الحوثيين ببيحان
الخميس 12 أكتوبر 2017 02:49 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
استشهد فجر يوم الخميس القائد في الجيش الوطني العقيد الخضر الجعدني في مواجهات مع قوات موالية للحوثيين وصالح بمديرية بيحان بشبوة.
وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" ان الجعدني وهو قائد الميسرة جبهة الصفراء ببيحان استشهد اثر مواجهات مسلحة مع قوات موالية للحوثيين وصالح .
ويقاتل الجعدني ضمن صفوف قوات اللواء 21 ميكا ببيحان وهو من ابناء مديرية الوضيع بأبين .
*من رمزي الفضلي
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