قرقاش : الحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل
الخميس 12 أكتوبر 2017 02:09 مساءً
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات انور قرقاش ان الحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل مؤكدا ان الإلتزام الأخلاقي والسياسي للإمارات تجاه اليمن والتحالف لن يقوضه المال والإعلام.
وقال "قرقاش" في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه بتويتر ان الدور القطري السلبي محصور في المال والإعلام لأن الدوحة خسرت المصداقية بعد إستداراتها المتكررة، إن لم تكن صاحب كلمة وموقف فتوجهاتك ضجيج.
وتابع قائلا :" الدعم المالي القطري للحوثيين بدأ يظهر جليّا وشواهده عديدة، المواطن القطري في إستبيانه يعارض دعم حكومته للحوثي، الدور المخرّب للدوحة مستمر.
تعليقات القراء
282159
[1] اشكرك معالي الوزير أنور قرقاش
الخميس 12 أكتوبر 2017
محمد النهدي | الجنوب العربي حضرموت
مهما عملت قطر طريقها الفشل دعم الارهاب والاخوان المتاسلمين هوخيانه للتحالف العربي ومجلس التعاون الي الامام معاليك وكل الجنوبيين تايدك وتأيد. تصريحاتك الصادقه الله يحفظك ويحفظ الامارات شيوخ وحكومه وشعب ويحفظ المجلس الانتقالي الجنوبي ومهما نبحوا القافله تسير والكلاب تنبح عشت وعاش عيال زايد الابطال
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