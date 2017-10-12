قرقاش : الحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات انور قرقاش ان الحملة التي يشنها إعلام قطر على دور الإمارات في اليمن ستفشل مؤكدا ان الإلتزام الأخلاقي والسياسي للإمارات تجاه اليمن والتحالف لن يقوضه المال والإعلام.

وقال "قرقاش" في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه بتويتر ان الدور القطري السلبي محصور في المال والإعلام لأن الدوحة خسرت المصداقية بعد إستداراتها المتكررة، إن لم تكن صاحب كلمة وموقف فتوجهاتك ضجيج.

وتابع قائلا :" الدعم المالي القطري للحوثيين بدأ يظهر جليّا وشواهده عديدة، المواطن القطري في إستبيانه يعارض دعم حكومته للحوثي، الدور المخرّب للدوحة مستمر.

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