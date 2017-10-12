الهيئة الشرعية الجنوبية تدعو لإقامة ساحة فعالية موحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر

دعت الهيئة الشرعية الجنوبية لإقامة فعالية جماهيرية موحدة بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر .

وقالت الهيئة في بيانها الذي تسلمته صحيفة "عدن الغد" من الشيخ حسين بن شعيب انها لم تصدر أي بيان ينحاز لاي طرف سياسي جنوبي .

ودعت الهيئة الى التوافق على ساحة جاهيرية واحدة لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر.

وجاء في البيان :"

بسم الله الرحمن الرحيم .

(بيان الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والأرشاد والأفتاء ) .

الحمد لله وأشهد أن لا أله ألا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم .

أمابعد :

قال الله تعالى : " يا أيها الذين أمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين " ( الحجرات / 6 ) .

لقد تفاجأت الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والأرشاد والأفتاء ببيان نسب أليها يتنافى مع المبدأ الذي التزمت به وهو أن تكون على مسافة واحدة من الجميع ولاسيما في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها الجنوب والتي تتطلب منا جميعا الحكمة في معالجة كافة القضايا التي تحتاج ألى تظافر كل الجهود لحلها وفق رؤية عقلانية سديدة تقرب ولا تجافي وتسدد ولا تفرق .

أن الجنوب وطن لكل الجنوبيين ويجب أن نتحلى جميعا بروح المسؤلية والمواطنة فعز الجنوب عزنا وذله - لاقدر الله - ذلنا .

والجنوب يتسع لكل أبناءه .

ولما كان واجب أهل العلم الشرعي هو النصح والبيان والسعي ألى الأ جتماع ونبذ الفرقة والاختلاف أمتثالا لقوله تعالى : " وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين " ( الأنفال /46 ) .

ولقوله تعالى : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم " ( أل عمران / 105 ) .

فأننا نوضح الأتي :

1 - لا علاقة للهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والأرشاد والأفتاء بالبيان المنسوب أليها والمعنون بأنه بيان هام ..!!

فمن كتب ذلك البيان هو وحده المسؤول عنه والهيئة الشرعية الجنوبية لاعلم لها به وتنفي صلتها به .

2 - لسنا طرفا في أي خلاف جنوبي وندعوا ألى وحدة الصف وجمع الكلمة ونناشد كل الجنوبيين ألى ترسيخ مبدأ التصالح والتسامح .

3 - نرفض سياسة التخوين والتراشق بالتهم واتهام المخالف بالعمالة ونرى أن الحوارالهادف بين المختلفين هو السبيل الأمثل لحل المشكلات ونؤمن بأن الخلاف لايفسد للود قضية .

4 - من انحاز من أعضاء الهيئة الشرعية الجنوبية لطرف من أطراف الخلاف والنزاع فليتحدث عن نفسه بصفته الشخصية ولا يتحدث بأسم الهيئة الشرعية الجنوبية فمبدأ الهيئة الشرعية الجنوبية هو النأي بنفسها عن أي صراع جنوبي - جنوبي فنحن نقف على مسافة واحدة من كل مكونات الثورة الجنوبية فغايتنا بعدالله هو وحدة الصف الجنوبي ودرء الفتنة وأخماد نارها ..

5 - ندعو كل الجنوبيين ألى توحيد الساحة التي تقام فيها الفعالية والابتعاد عن كل مايؤدي ألى الفرقة والشقاق .

6 - نبارك لشعبنا الجنوبي قاطبة في داخل أرض الوطن وخارجه ونهنؤه بالاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ونطالبه باستلهام قيم ثورة 14 أكتوبر التي غرست فينا روح النضال وجذرت في نفوسنا حب الوطن والتفاني في الذود عن حياضه والاستبسال في نيل الحرية والكرامة والانعتاق من ذل المحتل وأزلامه .

فما أحوجنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن نجسد تلك القيم النبيلة التي تجمعنا على كلمة سواء .

والله نسأل أن يجمع كلمتنا على الحق المبين ويوحد صفنا ويلم شملنا وينجز لنا مانصبوا أليه من استقلال الجنوب وتحرره .

أنه على مايشاء قدير وبالأجابة جدير .

وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين .

والحمد لله رب العالمين .

صادر عن الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والأرشاد والأفتاء .

يوم الخميس بتاريخ : 22 محرم 1439 .

الموافق : 12 أكتوبر ( تشرين أول ) 2017 .

المزيد في أخبار وتقارير الهيئة الشرعية الجنوبية تدعو لإقامة ساحة فعالية موحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر دعت الهيئة الشرعية الجنوبية لإقامة فعالية جماهيرية موحدة بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر . وقالت الهيئة في بيانها الذي تسلمته صحيفة "عدن الغد" من الشيخ حسين بن شعيب محمد علي احمد يدعو الجنوبيين للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر دعا القيادي الجنوبي محمد علي احمد ابناء الجنوب الى المشاركة الفاعلة بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى ثورة 14 اكتوبر . وقال بن علي انه يتمنى من جميع الحراكيين سوى في الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري المصور الجنوبي صالح العبيدي بمقر اقامته بجمهورية مصر العربية واطمأن على صحته . وقام الوزير البكري بمتابعة الحالة الصحية