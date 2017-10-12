محمد علي احمد يدعو الجنوبيين للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر

دعا القيادي الجنوبي محمد علي احمد ابناء الجنوب الى المشاركة الفاعلة بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى ثورة 14 اكتوبر .

وقال بن علي انه يتمنى من جميع الحراكيين سوى في المجلس الانتقالي او من مؤيدي الشرعية التوحد بالاحتفال على ساحة واحدة وهي (ساحة الانطلاقة للحراك الجنوبي السلمي) فانتم شعب الجنوب الأبطال الصادقين الأوفياء حافظوا على سمعتكم وتاريخ نضالكم ، وتجسيد لنضال الاجداد والآباء لقد اثبتم مصداقيتكم ودافعتم عن الارض والعرض ضد أي شخص تسول له نفسه اجتياح الجنوب .

وجاء ذلك في بيان اصدره بن علي بهذه المناسبة وتلقته صحيفة "عدن الغد" وجاء فيه :

الاخوة مناضلين وثوار الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية والشعبية.

الاخوة قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة وأعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب اتقدم لكافة الجنوبيين بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر المجيده لتهنئتهم بهذه المناسبة واحيي كل مناضلين الثورة واحيي شعبنا العظيم الذي قدم الغالي والنفيس وضحى بالشهداء الابرار الذين استشهدوا من اجل الوطن والتحرير من الاستعمار البريطاني الغازي لوطننا الجنوب فتحيةً لهم ولمن انجبتهم على ارض الجنوب الطاهرة .

أن هذا اليوم الذي يجب على كل من شارك فيه أن يجدد فرحته ويتذكر كفاح الاحرار والثوار ويتذكر دماء الشهداء الابطال الجنوبيين

ٲن هذه الثورة صنعها التاريخ وجعلها تجربة عظيمة وعلينا أن نتذكر ٲفضل ما فيها من تجارب ونجاحات ونقارن حاضرها من ماضيها للاستفادة والوعي لصنع مصير ومستقبل اجيالنا

ونستغل هذه المناسبة السعيدة لتذكير شعبنا الجنوبي بجهودهم و ماضيهم في هذه الثورة العظيمة لكونها صنعت بإرادة شعبية من أجل مقاومة المعتدين الغزاة والمستعمرين بقوة السلاح وإطماع النفوذ الاستعماري طوال 129 عام.

يا جماهيرنا الثورية ويا شعبنا العظيم

أن احتفالنا بهذه المناسبة يعتبر عرفان لشهداء الوطن

وتذكير للمستعمر البريطاني بكفاح شعبنا العظيم المكافح والذي لم ولن يقبل الهيمنة والإذلال والاستعباد فشعبنا بطل حر كريم .

يا جماهير شعبنا العظيم

ويا مناضلين الحراك الجنوبي السلمي الذي انطلق من هذه الساحة ساحة الحرية والكفاح الوطني من اجل محاربة الظلم لقد تحقق بواسطتكم وبجهود كفاحكم اسقاط العقد الاجتماعي للوحدة الفاشلة بين اليمن الشمالي والجنوبي بعد حرب 94 الظالمة وبإعلان الحرب على الجنوب سقطت شرعية الوحدة الطوعية وتحولت الى احتلال جيوش الجمهورية العربية اليمنية لدولة الجنوب ودمروا مؤسساته الوطنية ودمروا التاريخ الثوري للثورة اكتوبر العظيم من خلال قوى الفساد والمتنفذين من الشمال والذين وزعوا الاراضي والمزارع والمصانع والمؤسسات وكل البنى التحتية لمنجزات الثورة بهدف فقدان تاريخها الثوري وانجازاتها في التغيير لقد دمروا كل ما تحقق في تاريخ الثورة الجنوبية وتقاسموا ثروات الجنوب على بعضهم البعض واحرموا الجنوبيين اصحاب الحق والأرض من حقوقهم ودمروا تاريخهم التاريخ الذي رسموه الجنوبيين بدمائهم وأسسوا دولة النظام والقانون وبعد احتلال الجنوب قام نظام صنعاء بتصدير عاداتهم وقوانينهم في العرف القبلي بديل القانون العصري العادل لبناء الدولة المدنية الحديثة ولكن شعبنا العظيم رفض سلوكهم وفسادهم وهيمنتهم وظل يقاوم حتى اجبر المحتلين على الخضوع و الاعتراف بقضيته الجنوبية .

لقد استجاب المجتمع الدولي والإقليمي من اجل التغيير والإصلاح وحدث ما سمي بالربيع العربي وقامت الثورة بالشمال واستلهموا ثورتهم من شعبنا الجنوبي الذي انطلق بثورته الجنوبية وأعلن عن الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو 2007 مطالبين باستعادة الدولة الجنوبية المسلوبة والمنهوبة من قبل نظام صنعاء الشمالي وأصبح الحراك الجنوبي السلمي منطلق لثورات الربيع العربي وبعدها التحمت المقاومة الثورية في اليمن من الجنوب ومن صنعاء في 11 فبراير وشكلت ضغط على الفاسدين وحكم العساكر وعند ذلك تدخل المجتمع الدولي بواسطة مجلس التعاون عبر المبادرة للتغيير الحكم من خلال مؤتمر الحوار الشامل والذي شاركت فيه كافة مكونات المجتمع اليمني بما فيهم المهمشين و لأول مره في تاريخ اليمن يحصل هذا العدل الاجتماعي في المشاركة في صنع القرار ويقيم التاريخ من خلال الجذور التاريخية والمحتوى السياسي والحلول والضمانات ويحدد الشعب مستقبله وخصائص الحكم الذي يريده من خلال مؤتمر الحوار وممثليه بصنعاء.

وفي 18 مارس 2013 اعلن عهد جديد وبذلك اسقط العهد الدكتاتوري العسكري والمشيخي وبهذا التاريخ تم عقد اجتماعي جديد لليمن من خلال قرارات اعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 كممثلين من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني

إن القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بتلبية دعوة الشرعية الدولية إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء قد كان بكل المقاييس قراراً شجاعاً بالنظر إلى الأوضاع والاتجاهات العامة المناوئة حينها لمثل هذه المشاركة والتحديات والمكائد المنتظرة أمامه سواء بالنظر إلى مقتضيات العمل السياسي أو إلى حجم ما حققته هذه المشاركة من إنجاز دبلوماسي للقضية الجنوبية على المستويين العربي والدولي من حيث سعة الإدراك والاعتراف بها ونوعية التقدير لأهميتها بوصفها قضية شعب وأرض وهوية سياسية وكانت المشاركة من اجل فضح رموز الفساد والهيمنة ومافيا النظام وبالدلائل والوثائق والأرقام وقدم فريق الجنوب عشرة مجلدات كل مجلد لا يقل عن 400 صفحة توضح المظالم التي عانى منها الجنوب وأهله ومن خلال ذلك الدليل اقتنع المجتمع الدولي والإقليمي والمنظمات الدولية واتخذ القرار 2140 بناء على دليل الانتهاكات الجسيمة المدللة بالأرقام وبهذا القرار اعطي للحراك الجنوبي الحق الشرعي كممثل للقضية الجنوبية

أن هذا المكتسب يجب على الحراك الجنوبي التمسك به وعدم السماح للكيانات الجديدة التي تريد الغاء الحراك وان تحل محله بالتنازل عن هذا المكتسبات

فهذه المكونات الجديدة هي من اطراف تدافع عن مصالحها ومصالح جهات تقف وراء انشاء الكيانات وبمسميات جديدة كنكاية سياسية بين متناقضات مصالح قوى معروفة .

أن الحراك الجنوبي السلمي عليه أن يحافظ على شرعيته لكونه صاحب الحق وهو المكافح الثوري للقضية الجنوبية ولا يسمح لمن يريد استبعاده ويحل محله او يحاول اصهاره في مشاريعهم المحسوبية ويشرعوا وجودهم على حساب الحراك نعم هم رفاقنا ومستنسخين من الحراك ولكن يجب عليهم الرجوع للأصل من اجل وحدة القيادة كمرجع جنوبي موحد .

أن ما وصلت اليه القضية الجنوب هو انجاز عظيم وحق مكتسب للجنوب وبجهود وتضحيات شهداء وجرحى وما نرجوه هو أن لا يضيع هذا الحق العظيم المكتسب .

واليوم تتسابق المكونات المنسوخة والزائفة في التبني والنكران لأصحاب الحق الحراكيين الذين كافحوا من اجل الحرية والكرامة واستعادة الدولة الجنوبية منذ ٧/٧/٢٠٠٧ حتى اليوم كما يجب عليهم مراجعة انفسهم وأن يعترفوا بالحراك الجنوبي الثوري السلمي بأنه الممثل الشرعي للجنوب بموجب القرار الاممي المعترف به الدولي .

يا جماهير شعبنا العظيم

ندعوكم الى وحدة الصف والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح وألتمسك بقضيتكم العادلة والتي يجب ان نتوحد من اجلها ونحدد الهدف والثوابت الوطنية كهدف ومرجعية ونضع ميثاق شرف نوقع عليه جميعا يلزمنا ويلزم كل من يناضل من اجل الجنوب وبذلك نوحد للخطاب السياسي الموحد ونترك المسميات والمصطلحات التي بها ستضيع قضية الجنوب ويستثمرها اصحاب المصالح وأتباع الدول ويبعدونا عن مطالبنا للقضية الجنوبية ونتمنى من كل المكونات السياسية أن يوحدوا الهدف والمطالبة باستعادة دولتنا التي دخلت الوحدة باسمها وبحدودها السياسية والجغرافية ما قبل 21 مايو 90 وان نترك المصطلحات والمسميات المتناقضة التي تعطي مبرر بعدم توحدنا .

شعبنا القدير

اليوم نحن ندعو كافة المكونات الحراكية الجنوبية إلى منطق العقل والحل والتفاهم على تبني الهدف الوطني الواحد المزروع بغاية كل الجنوبيين الذين يدفعون الثمن برجالهم وعذاب أرواحهم والمعاناة فهل من يرحم ويعقل ويراجع ضميره ونتفق دون الرجوع للمحسوبيات ونترك العناد والتعصب ونحافظ على ما تبقى من كرامه ووجدان وأن نراجع انفسنا ولنتنازل فيما بيننا لإيجاد الحل بما يرضي شعبنا في الجنوب

هذا الوطن متسع لكافة الاطراف ولكن بدون عناد وتحدي وعلينا أن لا تحكمنا مشاعر الغرور والعظمة والقوه

أن العالم اليوم لا يقبل ظلم القوي على الضعيف وعلينا الاعتراف بحق بعضنا البعض ولا يفيد الكذب وعلينا التخلص من الحيل وأسلوب المؤامرات وسبل الأبعاد بهدف الفرقه وحكم الانفراد ونتعامل بروح التمثيل الوطني ولن ينجح أي عمل يفتقر لمبداء التمثيل الوطني للست المحافظات الجنوبية.

دعونا نتعاون ونخلص بلادنا من الشر ونبنيها مثل غيرنا اليست هذه المراحل الزمنية التي مرينا بها كافيه

يا من تفكرون بعقول الماضي لقد انهك شعبنا من العذاب والتدمير والخوف نساء وأطفالا وشيوخا و شبابا فقد دمرتنا وأنهكتنا الحروب .

اخوتي وأبنائي الاعزاء

بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ادعوا اعضاء المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وحلفائه وأنصاره ومؤيديه وكافة ابناء شعبنا الوطني الصامد للحضور الى العاصمة عدن وفي ساحة موحدة للجميع ولكل الثوار والمناضلين من اجل الحرية ومقارعة الظلم والاستبداد .

دعونا نقوم بالخطوة الاولى لتوحيد الصف الجنوبي عبر المشاركة في موقع واحد لإحياء فعالية الاحتفال بثورة اكتوبر الابية بعيدا عن المكايدات او التحدي بين بعضنا البعض الذي به نرضي ونفرح خصومنا المتربصين لإفشال فرحتنا بيومنا الوطني .

الجنوب اليوم بيد ابنائه وعلينا أن نحافظ على بعضنا نأمل من كافة المكونات الجنوبية احياء فعالية اكتوبر بساحة موحدة يعكس من خلالها شعبنا تجاوزه التباينات وتعدد المكونات ودعواتها المتناقضة التي تسيء لوحدة الصف الجنوبي ونرجو من اخوتنا المتواجدين في السلطة التنفيذية او المحلية تيسير ذلك للمواطنين ومساعدتهم في نجاح هذه الفعالية الاحتفالية

وفي الاخير نتمنى من جميع الحراكيين سوى في المجلس الانتقالي او من مؤيدين الشرعية التوحد بالاحتفال على ساحة واحدة وهي ساحة الانطلاقة للحراك الجنوبي السلمي فانتم شعب الجنوب الأبطال الصادقين الأوفياء حافظوا على سمعتكم وتاريخ نضالكم ، وتجسيد لنضال الاجداد والآباء لقد اثبتم مصداقيتكم ودافعتم عن الارض والعرض ضد أي شخص تسول له نفسه اجتياح الجنوب .

تحية لشعبنا العظيم والمجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين والأسرى

وعلى رأسهم احمد المرقشي

وإنها ثورة حتى النصر

اخوكم:

محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

12 اكتوبر 2017م

المزيد في أخبار وتقارير الهيئة الشرعية الجنوبية تدعو لإقامة ساحة فعالية موحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر دعت الهيئة الشرعية الجنوبية لإقامة فعالية جماهيرية موحدة بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر . وقالت الهيئة في بيانها الذي تسلمته صحيفة "عدن الغد" من الشيخ حسين بن شعيب محمد علي احمد يدعو الجنوبيين للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر دعا القيادي الجنوبي محمد علي احمد ابناء الجنوب الى المشاركة الفاعلة بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى ثورة 14 اكتوبر . وقال بن علي انه يتمنى من جميع الحراكيين سوى في الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري المصور الجنوبي صالح العبيدي بمقر اقامته بجمهورية مصر العربية واطمأن على صحته . وقام الوزير البكري بمتابعة الحالة الصحية

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