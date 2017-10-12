الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه
صورة من الزيارة يوم الخميس -عدن الغد
الخميس 12 أكتوبر 2017 12:12 مساءً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري المصور الجنوبي صالح العبيدي بمقر اقامته بجمهورية مصر العربية واطمأن على صحته .
وقام الوزير البكري بمتابعة الحالة الصحية للعبيدي واشرف على عمليات علاج الاخير .
ووجه العبيدي شكره الكبير للوزير "البكري" .
واصيب العبيدي قبل اشهر خلال تغطيته لوقائع الحرب بمنطقة المخا .
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