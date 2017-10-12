قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي "شفيع العبد" ان ماتعيشه مدينة عدن من اغتيالات واعتقالات مؤخرا تستهدف قضية الجنوب وانسانه.

والعبد هو احد ابرز القيادات في الحراك الجنوبي التي خرجت الى الساحات في 2007 واعتقل عدة مرات .

وابدى العبد اسفه للتطورات الاخيرة في عدن متهمة من اسماهم (جوقة وكتبة الممول الجديد تصوير الامور على غير حقيقتها).

واضاف قائلا :" ستعلمنا الأيام -ربما بعد فوات الأوان- إن الاغتيالات والاعتقالات وكمية الخطاب التحريضي التي تعيشها عدن ومناطق الجنوب الأخرى منذ تحريرها من مليشيات الحوثي والمخلوع، إنما تستهدف الجنوب القضية والإنسان، مهما حاولت جوقة وكتبة الممول الجديد تصوير الأمور على غير حقيقتها.

المزيد في أخبار وتقارير الجفري يدعو الجنوبيين للمشاركة في فعالية المعلا بذكرى ثورة 14 اكتوبر دعا رئيس حزب رابطة ابناء الجنوب العربي الحر عبدالرحمن الجفري ابناء الجنوب الى المشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بساحة المعلا بعدن. وجاء ذلك في بيان اصدره العبد : الاغتيالات والاعتقالات في عدن تستهدف قضية الجنوب قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي "شفيع العبد" ان ماتعيشه مدينة عدن من اغتيالات واعتقالات مؤخرا تستهدف قضية الجنوب وانسانه. والعبد هو احد ابرز القيادات في "السفير البريطاني" يؤكد على أهمية دعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور"عبدالملك المخلافي" بالسفير البريطاني لدى بلادنا"سايمون شيركليف" وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي