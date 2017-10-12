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"السفير البريطاني" يؤكد على أهمية دعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

الخميس 12 أكتوبر 2017 10:15 صباحاً
(عدن الغد) خاص :

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور"عبدالملك المخلافي" بالسفير البريطاني لدى بلادنا"سايمون شيركليف"

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي والعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والدفع بالعملية السياسية في اليمن قدماً من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في الشأن اليمني والتعامل الإيجابي والفاعل مع المبعوث ألأممي للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي رحبت الحكومة اليمنية بمقترحاته لأخيرة بشان الحديدة والمرتبات والية توريد الموارد والتي رفضها الانقلابيون.

 

كما جرى بحث العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالعلاقة بين البلدين وسبل التعاون الثنائي المشترك والدعم والمساندة للعاملين في المجال الانساني والإغاثة والمنظمات الدولية والصحافة من اجل دعم الشعب اليمني وقضاياه وحكومته الشرعية ، وبحث السبل الكفيلة بالسلام والأمن في اليمن على ضوء المرجعيات المتفق عليها.

 

وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدعم البريطاني لبلادنا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً والدور البريطاني الفاعل وثبات دور المملكة المتحدة في دعم الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني في مواجهة انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في اليمن..معرباً عن تمسك الحكومة بالحل السياسي السلمي والعادل والمستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

 

من جانبه ، أعرب السفير البريطاني عن سعادته باستمرارية ومستوى التنسيق الدائم بين حكومتي البلدين الصديقين .. مهنئاً الوزير "المخلافي" بالمنجز الهام الذي حققته الدبلوماسية اليمنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن ، وذلك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف باعتباره يحافظ على وحدة الموقف الدولي حول اليمن ويحفظ حقوق الإنسان في اليمن وحقوق الضحايا.

 

وأكد شيركليف : ان الدور البريطاني القوي في هذا السياق الذي عبر عنه وزير الخارجية عن تقديره يأتي تعبيراً عن قناعة المملكة المتحدة بأهمية دعم الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، ومن ثَمّ إعادة أعمار ما تسببت فيه الحرب من دمار والوقوف مع الشعب اليمني.

 

حضر اللقاء مسئول أوروبا والأمريكيين بمكتب وزير الخارجية سكرتير أول "وائل الهمداني" وممثلة مكتب التنمية البريطاني في اليمن "إيفيلين آشتون غريفيثس".

* من / فهدالتركي

 


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"السفير البريطاني" يؤكد على أهمية دعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور"عبدالملك المخلافي" بالسفير البريطاني لدى بلادنا"سايمون شيركليف" وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي




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